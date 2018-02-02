Трагедія в дитячому таборі в Одесі: інспектора ДСНС підозрюють у недбалості

За клопотанням прокуратури судом відсторонено службовця від посади, яку він обіймає.

В Одесі одному з провідних інспекторів підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомлено про підозру у службовій халатності, яка призвела до пожежі в дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія», в результаті чого 15 вересня 2017 року загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, таким чином, в зазначеній справі з'явився п'ятий підозрюваний - один з провідних інспекторів Київського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

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Встановлено, що зазначеною посадовою особою впродовж 2016-2017 років неодноразово виявлялися порушення пожежної безпеки в дитячому закладі «Вікторія», у зв'язку з чим складено акти, приписи про усунення порушень у сфері цивільного захисту техногенної і пожежної безпеки та протоколи про адміністративне правопорушення.

Разом з тим через недбале ставлення до своїх обов'язків цим інспектором не вжито заходів для підготовки матеріалів позову в адміністративний суд щодо повного або часткового припинення роботи табору, діяльність якого в таких умовах призвела до пожежі й загибелі трьох дітей.

Цього тижня слідчими прокуратури області йому повідомлено про підозру у службовій халатності (ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України).

За клопотанням прокуратури судом службовця відсторонено від посади, яку він обіймає.

Крім того, за результатами перевірки, ініційованої прокуратурою Одеської області, Головним управлінням ДСНС в області з урахуванням виявлених порушень пожежної і техногенної безпеки внесено позов в окружний адміністративний суд про повне зупинення роботи комунального закладу.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня 2017 року. В результаті пожежі загинули три дівчинки. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст.367 (службова халатність) Кримінального кодексу України.

Було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна й виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій того ж дня було повідомлено про підозру у службовій халатності, яка призвела до загибелі дітей. Чиновницю було звільнено за власним бажанням через кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але разом з тим визначив заставу в розмірі 128 тис. грн, яку майже відразу було внесено, а самого фігуранта поміщено в лікарню.

28 листопада суд відсторонив Саркісяна від посади, а 30 листопада скасував фігуранту заставу і знову помістив його в СІЗО.

10 січня 2018 року прокуратура заявила про завершення розслідування щодо Саркісяна і спрямування клопотання про продовження його арешту для того, щоб дати можливість сторонам процесу ознайомитися з матеріалами завершеного провадження за ч.2 ст.270 КК України (порушення правил пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей).

12 січня Приморський райсуд продовжив тримання Саркісяна в СІЗО ще на 60 діб.