Одеського суддю, який стріляв у детективів НАБУ, можуть випустити з-під варти (відео)

Судовий процес над Олексієм Бураном постійно затягується.

У березні 2016 року Олексія Бурана співробітники НАБУ упіймали на хабарі в півмільйона гривень. Утім, коли правоохоронці прибули до судді додому із обшуком, той відкрив вогонь по детективах і намагався втекти, але його затримали. Верховна Рада дала згоду на арешт судді-стрільця, утім, судовий процес над ним постійно затягується.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабара в 500 тис. грн за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. Під час слідчих дій суддя вчинив опір детективам, стріляючи на ураження.

Судді було вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Бурана. У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності.

У липні 2017 року Центр протидії корупції повідомив, що судді у Миколаєві "один за одним звільняються", відмовляючись розглядати справу свого колеги-хабарника Бурана.