Викриту у співпраці з РФ військову Нацгвардії засудили до 4 років ув’язнення

Під час досудового слідства жінка повністю розкаялась у своїх діях та надала сприяння слідству.

Солом’янський райсуд Києва визнав винною у державній зраді жінку-військовослужбовця Нацгвардії, звинувачену у співпраці з РФ, та засудив її до чотирьох років позбавлення волі.

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«Співробітники СБ України задокументували, що жінка збирала та передавала спецслужбам РФ відомості, що становлять державну таємницю. Військовослужбовцю були відпрацьовані розвідувальні завдання, розроблені способи передачі інформації електронним каналом зв’язку, здійснено інструктаж для дотримання заходів конспірації. Для екстреного виходу на зв'язок із кураторами їй надали адресу електронної пошти і номер російського мобільного оператора», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового слідства жінка повністю розкаялась у діях на шкоду національним інтересам України та надала повне сприяння слідству.

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники СБУ затримали жінку-військовослужбовця Національної гвардії України, яка працювала на Російську Федерацію. За інформацією СБ, затримана передала росіянам інформацію зі значного обсягу документів, у тому числі з обмеженим доступом.