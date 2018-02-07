На підконтрольну Києву територію забрали 20 українських в’язнів з ОРДЛО

Українські засуджені виявили бажання бути переміщеними для відбування покарання на підконтрольну Уряду України територію.

На підконтрольну українській владі територію перемістили 20 засуджених з місць позбавлення волі, що знаходяться під контролем так званої «ДНР».

Читайте такожУряд постановив виплатити по 100 тисяч гривень звільненим українським заручникам (відео)Про це повідомляється на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зазначається, що омбудсмен Валерія Лутковська вже вдесяте здійснила переміщення українських засуджених з «місць несвободи так званої «ДНР».

Українські в’язні, як повідомляють у омбудсмена, виявили бажання бути переміщеними для подальшого відбування покарання на підконтрольну Уряду України територію.

«Переміщення здійснювалася за участю члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, народного депутата України (фракція БПП) Ірини Суслової та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні», - вказано у повідомленні.

Наголошується, що загалом, з ініціативи омбудсмена із «місць несвободи так званої «ДНР» вдалося перемістити 186 осіб.

Раніше повідомлялось, що в ОРДЛО функціонує ціла індустрія по експлуатації рабської праці ув'язнених у в'язницях та колоніях. У кожного третього бранця закінчився термін ув`язнення, однак місцева "влада" не випускає їх, оскільки вони приносять терористам відчутну фінансову вигоду.

За словами правозахисників, питання про ув'язнених офіційний Київ періодично піднімає на переговорах у Мінську. Але протилежна сторона на поступки не йде і випускати в'язнів, як і переводити на захід цілі колонії, не поспішає.