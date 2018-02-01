Журналісти розповіли, як в "ЛНР" заробляють мільйони доларів на рабській праці ув'язнених

За оцінками правозахисників, за рік бранці колоній, підконтрольних бойовикам "ЛНР", виробляють продукції на $3,5 млн.

На території, окупованій бойовиками «ЛНР», функціонує ціла індустрія по експлуатації рабської праці ув'язнених у в'язницях та колоніях. У кожного третього бранця закінчився термін ув`язнення, однак місцева "влада" не випускає їх, оскільки вони приносять терористам відчутну фінансову вигоду.

Читайте такожВстановлено убивць чотирьох людей із масового захоронення "ДНР" у Слов’янськуПро це йдеться в матеріалі тижневика «Новое время». Зазначається, що відповідно до звіту Східної правозахисної групи, на окупованій території Луганської області у в'язницях і колоніях зараз перебувають близько 5 тисяч осіб.

Для експлуатації їх праці у «ЛНР» створили структуру під назвою «Державне унітарне підприємство виправних колоній»: до нього увійшли всі дев'ять колоній Луганської області, які опинилися під контролем терористів.

Дане «підприємство» силами ув'язнених виробляє безліч різних товарів – від меблів до шлакоблоків. Витрати невеликі: зарплати укладеним платити не потрібно, тільки годувати. Хто не хоче підкорятися, піддається насильству.

Глава Східної правозахисної групи Павло Лисянський називає усю цю "систему" мережею трудових таборів. На його думку, справу поставлено на "широку ногу": за рік зеки в колоніях виробляють продукцію на $ 3,5 млн.

Дану інформацію підтвердив 38-річний Теймураз Ніхотін, який нещодавно вирвався з колонії, що опинилася під контролем «ЛНР». Його термін почався ще до війни, і разом із самою колонією він опинився під владою бойовиків. За законами України його мали випустити більше року тому, але адміністрація колонії силою утримувала Ніхотіна в ув'язненні. Колишній ув'язнений розповів, що майже всіх у колонії змушують працювати і заробляють на цьому величезні гроші.

Бранець Віталій, який зараз перебуває в колонії №19 на окупованій території Луганщини, по телефону розповів журналістам, що відсидів свій термін ще два роки тому. Але його досі не відпускають.

Ув'язнені, виробляють у колоніях різну продукцію: комплекти шахтного арочного кріплення, хомути для з'єднання аркового кріплення, тротуарну плитку та бордюри, цвяхи, сітку-рабицю, дитячі майданчики.

Все це, за словами луганського бранця та правозахисників, "адміністрація" колоній реалізує на ярмарках. А частину поставляє на замовлення так званій "владі" окупованих районів Луганської області. Працю ув'язнених експлуатують і за межами виправних колоній: вони монтують або розбирають будівлі, їх використовують на земляних роботах. Ті ж руки фасують продукцію деяких підприємств, щось вантажать, прибирають території, чистять лісосмуги. Ув'язнені навіть працюють на самопальних шахтах-копанках і в кар'єрах.

Відзначається, що в довоєнні часи чимало колоній також використовували працю ув'язнених, однак працівникам все ж платили, і все відбувалося за законом. Крім того, нікого не примушували "затримуватися" в колонії на роки.

Рабську працю ув'язнених використовують не тільки в «ЛНР», але і в «ДНР». На думку правозахисника Лисянського, подібне стало можливим через те, що українська влада не змогли вивезти із зони АТО колонії. На вільну землю вдалося евакуювати лише одну жіночу зону.

Правозахисник пояснює: питання про ув'язнених офіційний Київ періодично піднімає на переговорах у Мінську. Але протилежна сторона на поступки не йде і випускати в'язнів, як і переводити на захід цілі колонії, не поспішає.

Раніше повідомлялося, що В Луганській області Служба безпеки України заочно повідомила про підозру щодо участі в діяльності терористичної організації дев'яти ватажкам так званого «управління виконання покарань МВС ЛНР». За словами одного з колишніх ув'язнених, терористи "ЛНР" використовують засуджених як "гарматне м'ясо".

Детальніше про систему експлуатації рабської праці ув'язнених на окупованих територіях Донбасу читайте в новому випуску журналу «Новое время» (№4, 1 лютого 2018).