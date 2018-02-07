Начальник Генштабу Ільїн у 2014 році схиляв військових до зради - Тенюх

Колишній очільник Міноборони вказав, що процес "здачі Криму" Росії почався з 2010 року, з приходом Януковича до влади.

У лютому 2014 року начальник Генерального штабу ЗСУ часів Віктора Януковича Юрій Ільїн скасував приведення ВМС у Криму в повну бойову готовність та почав співпрацювати з Росією.

Читайте такожРосійська агресія почалася з Харківських угод – НаливайченкоЯк повідомляє «Українська правда», таку заяву зробив екс-командувач ВМС України, колишній в.о. міністра оборони Ігор Тенюх на допиті у суді стосовно держзради Януковича.

За словами Тенюха, армія була приведена у повну бойову готовність його наказом тільки 27 лютого 2014 року, коли він очолив міністерство оборони. Тоді ж він дізнався, що вранці 20 лютого ВМС у Криму було приведено в повну бойову готовність, а вже ввечері Ільїн (тодішній начальник Генштабу) скасував цей наказ.

Тенюх, крім того, заявив, що йому відомі факти того, як Ільїн схиляв українських військових до держзради.

"Ільїн тоді тричі схиляв до зради начальника Академії Військово-морських сил Гончаренка, щоб він перейшов на бік Росії. Це офіційно. Після десятих чисел. Я відповідаю за свої слова", - сказав свідок.

Колишній очільник Міноборони вказав, що процес "здачі Криму" Росії почався з 2010 року, з приходом Віктора Януковича до влади, коли почалася кадрова зачистка, скорочення чисельності флоту, розформування військових комісарітів та укомплектування ВМС контрактниками-мешканцями Криму.

Тенюх також розповів, що в 2010 році його звільнили з посади командувача ВМС безпідставно та без жодних пояснень.

Мені міністр оборони Єжель по телефону єдине, що сказав "Ти не будеш командувачем". А за даними моїх джерел їм тоді прийшла вказівка з Кремля "Убрать етого бандеровца", - підсумував свідок.

Зазначимо, 19 лютого, за декілька днів до своєї втечі, колишній президент України Віктор Янукович звільнив Юрія Ільїна з посади командувача ВМС України та призначив його начальником Генштабу. Вже 28 лютого Ільїна було звільнено указом в.о. Президента України Олексанра Турчинова. Своє звільнення Ільїн вважав незаконним. Після анексії Криму Росією колишній очільник генштабу залишився у Криму.

Раніше колишній колишній глава СБУ Валентин Наливайченко на суді розповів, що агресія Росії щодо України в Криму здійснювалася кількома групами осіб - до полуострову відправили флот, збройні сили агресора та ФСБ РФ. Ще однією складовою стали сепаратистські, антиукраїнські організації (так звані "казаки" й інші).