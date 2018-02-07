Справу кривавої ДТП у Харкові суд розглядатиме пришвидшеними темпами

За словами адвоката, такі темпи розгляду справи, як харківської ДТП, трапляються нечасто.

Перший розгляд по суті справи про ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро осіб, відбудеться 19 лютого.

Вже призначено 15 судових засідань, які відбуватимуться ледь не щодня. Як зазначила адвокат Катерина Калюжна, яка представляє сторону найбільш постраждалої у ДТП Оксани Євтєєвої та батьків загиблої Діани Берченко, такі темпи розгляду справи трапляються нечасто, передає ТСН.

Читайте такожСуд у справі моторошної ДТП в Харкові: Зайцеву та Дронова посадили в "акваріум" (фото)

"Власне, саме такий графік розгляду справи я передбачала як найвірогідніший, проте аж ніяк не очікувала, що засідання проходитимуть щодня. Не відкидаю винесення вироку вже за три місяці, а може, й швидше. Зазвичай між судовими засіданнями проміжок у місяць, рідше - два тижні, тому слухаються справи роками", - зазначила Калюжна.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання 7 лютого Київський райсуд Харкова продовжив Олені Зайцевій і Геннадію Дронову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 квітня 2018 року.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.