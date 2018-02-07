Резонансна ДТП у Харкові: суд залишив під вартою Зайцеву і Дронова

Також суд взяв до розгляду обвинувальний акт у справі і призначив перше засідання по суті на 14:00 понеділка, 19 лютого.

У Харкові суд залишив під вартою обох водіїв-учасників смертельної аварії на вулиці Сумській. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Читайте такожРезонансна ДТП в Харкові: з обвинувачення Зайцевої "зникли" згадувані опіати (відео)За відомостями прокуратури, під час сьогоднішнього засідання Київський райсуд Харкова продовжив Олені Зайцевій і Геннадію Дронову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 квітня 2018 року.

Крім цього, суд прийняв до розгляду обвинувальний акт у справі та призначив перше засідання по суті на 14:00 понеділка, 19 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.

Учора, 6 лютого, Київський райсуд Харкова провів підготовче засідання у справі. Були розглянуті два основні питання: продовження запобіжного заходу для підозрюваних і питання призначення до розгляду по суті обвинувального акту у справі. Після заслуховування клопотань сторін процесу суд оголосив перерву для ухвалення рішень до 7 лютого.