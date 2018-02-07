Для посадовців Житомирської міськради розробили новий кодекс етичної поведінки

19:41, 07 лютого 2018
Суспільство
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До цього у міськраді діяв етичний кодекс, запроваджений ще у 2009 році / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ оприлюднили на сайті міськради. Для цього  Житомирський міський голова Житомира Сергій Сухомлин видав  відповідне розпорядження.

У цьому документі і йдеться про затвердження кодексу етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів міської ради.

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До цього у міськраді діяв  етичний кодекс, запроваджений  ще у 2009 році.

 Згідно нового кодексу, чиновники, зокрема,  мають шанувати народні звичаї і національні традиції, не повинні нецензурно висловлюватися та підвищувати голос.

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