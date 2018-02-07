Для цього Житомирський міський голова Житомира Сергій Сухомлин видав відповідне розпорядження.

Для посадовців Житомирської міськради розробили новий кодекс етичної поведінки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ оприлюднили на сайті міськради. Для цього Житомирський міський голова Житомира Сергій Сухомлин видав відповідне розпорядження.

У цьому документі і йдеться про затвердження кодексу етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів міської ради.

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До цього у міськраді діяв етичний кодекс, запроваджений ще у 2009 році.

Згідно нового кодексу, чиновники, зокрема, мають шанувати народні звичаї і національні традиції, не повинні нецензурно висловлюватися та підвищувати голос.