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Житомирська облрада прийняла низку звернень до центральних органів влади. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради, йдеться про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністра інфраструктури України та Голови Державної служби України з безпеки на транспорті.

Одне зі звернень стосується здійснення невідкладних заходів щодо збільшення фінансування працівників музейних установ області, оскільки їхня заробітна плата наразі менше за мінімальну. Така низька зарплата негативно впливає на музейно-кадрову політику — ускладнює підбір висококваліфікованих кадрів і талановитої молоді, нівелює виробничу мотивацію, породжує соціальну напругу у колективах. У зверненні пропонується внести зміни до відповідної постанови Кабміну щодо встановлення вищих тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, а також встановити доплату до посадових окладів (окрім національних державних музеїв) у розмірі 50%.

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У зверненні щодо підтримки законопроекту про Виборчий кодекс України № 3112-1 наголошується на тому, що проектом кодексу передбачено регіональні відкриті виборчі списки, що відповідає вимогам виборців та демократичним міжнародним практикам виборчого процесу. Крім того, у кодексі зазначено, що висувати кандидатів на загальнонаціональних виборах можуть лише політичні сили, які мають регіональні організації не менше як у 14-ти адміністративно-територіальних одиницях. Обов’язковість 4-відсоткового прохідного бар’єра допоможе очистити політичне поле України від партій-одноденок та піар-проектів. На думку депутатів обласної ради, нова виборча система дасть можливість громадянам самостійно визначати їх представників у законодавчому органі та підвищить відповідальність депутатів перед виборцями, тому звертаються з проханням підтримати цей законопроект у другому читанні та в цілому.

У зверненні депутатів обласної ради щодо забезпечення фінансування роботи мобільних пунктів придорожнього контролю в області йдеться про те, що з метою збереження існуючої мережі автодоріг в області, підвищення безпеки дорожнього руху, а також збереження життя та здоров'я громадян, необхідно вирішити питання щодо виділення відповідного фінансування управління Укртрансбезпеки області для забезпечення належної роботи мобільних пунктів придорожнього контролю.