У справі про резонансну ДТП із шістьма загиблими в Харкові з'явилася нова постраждала - ЗМІ

Дівчина, яка перебувала в Lexus, в результаті аварії отримала перелом грудної клітки.

У справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській в Харкові з'явилася нова потерпіла.

Про це повідомив адвокат підозрюваного Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, передає NewsRoom.

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"У справі з'явився шостий потерпілий: Марина Ковальова, пасажирка Lexus. Слідство визначило, що вона постраждала", - повідомив юрист.

Як стало відомо ЗМІ з власних джерел, дівчина, яка на момент аварії перебувала в салоні "японця", в результаті аварії отримала перелом грудної клітки, що було кваліфіковано як травми середнього ступеня тяжкості. У суді інтереси Ковальової представляє адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року справу про ДТП з шістьма загиблими на вулиці Сумській було передано до суду.