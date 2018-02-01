Поліція закінчила розслідування кривавої ДТП у Харкові із шістьма загиблими

На підготовчому засіданні розглянуть продовження запобіжного заходу підозрюваним і вирішать питання про можливість призначення судового розгляду.

Досудове розслідування у справі про ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, завершилось, сторони ознайомились з матеріалами.

Про це повідомила адвокат підозрюваної у скоєнні аварії Олени Зайцевої Юлія Козир та адвокат другого підозрюваного Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, передає "Українська правда".

"Досудове розслідування у справі завершене. Матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення. Ми навіть уже підписали протокол про ознайомлення з матеріалами розслідування. І захист Дронова, здається, теж закінчив ознайомлюватися,і підписали протокол", - сказала Козир.

Перепелиця підтвердив, що вони також ознайомились з матеріалами справи і підписали протокол.

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"Аналогічно, ознайомились, підписали", - сказав Перепелиця.

Захисники висловили упевненість, що найближчими днями справу передадуть у суд.

"Упевнена, що до 10 лютого (10 лютого закінчується міра запобіжного заходу для підозрюваних – ред.) повинне бути розглянуте це питання. Тому і передано буде справу до суду, і суд призначить розгляд до 10 лютого", - сказала Козир.

За словами Перепелиці, на цьому тижні обіцяють вручення обвинувального акту.

"Відповідно від дня надходження обвинувального акту підготовче судове засідання повинно бути призначене не пізніше, ніж через 5 днів", - сказав Перепелиця.

Він пояснив, що на підготовчому засіданні розглянуть питання про продовження запобіжного заходу підозрюваним і вирішать питання про можливість призначення судового розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

13 грудня Київський райсуд Харкова продовжив двом підозрюваним у скоєнні ДТП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 лютого 2018 року.