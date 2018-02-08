На Тернопільщині місцева газета опублікувала статтю про "жидів, що захопили владу"

Між тим, у міській раді Чорткова вже прокоментували інцидент і відхрестилися від видання "Чортківський вісник".

Газета "Чортківський вісник", що виходить у місті Чортків Тернопільської області, 2 лютого вийшла з редакційною статтею під назвою "Жиди чи євреї?".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

Стаття підписана головним редактором газети Мар'яною Полянською, яка вирішила з'ясувати, чому при владі в Україні "так багато жидів". Полянська, "заглиблюючись в історію", пише, що "жиди завжди були там, де гроші, влада, вигода".

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Також вона ставить під сумнів кількість загиблих під час Голокосту євреїв. "Спочатку євреї стверджували, що під час Другої світової війни загинуло 800 тисяч євреїв, а потім цифра збільшувалася, з кожним роком убитих представників іудейського народу ставало все більше", - написала Полянська.

Автора статті також обурило, що Ізраїль не визнав український Голодомор, хоча його відзначає "весь цивілізований світ". "Зараз можемо спостерігати, як жиди активно вкорінюються серед усіх гілок влади багатьох країн світу. Трамп, Меркель, Саакашвілі, Ширак, Саркозі, Берлусконі, Трумен, Лінкольн і ще багато президентів – всі вони євреї", - пише Полянська.

Також Полянська запідозрила в єврейському походженні і низку українських високопоставлених політиків.

У свою чергу, в міській раді Чорткова вже прокоментували інцидент і відхрестилися від видання "Чортківський вісник".

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"Міська рада на чолі з міським головою Володимиром Шматьком висловлюють своє обурення і незгоду з приводу публікації в газеті "Чортківський вісник" від 2 лютого 2018 року №3 (503) "Жиди чи євреї", автором якої є редактор Мар'яна Полянська. Вважаємо, що у такий складний для країни час, коли на сході України триває агресія з боку Росії, статті такого роду ще більше розпалюють міжнаціональну ворожнечу", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що не зрозуміла позиція Мар'яни Полянської та мета такої публікації.

"Повідомляємо, що відповідно до Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" та рішенням Чортківської міської ради від 30 березня 2016 р. №181 "Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції "Чортківський вісник", засновником якого є Чортківська міська рада" Чортківський міська рада вийшов зі складу засновників цього друкованого засобу масової інформації", - додали в міськраді.