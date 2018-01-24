Україна очікує від Ізраїлю визнання Голодомору актом геноциду - Порошенко

Президент України Петро Порошенко очікує від Держави Ізраїль визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

Як повідомили у прес-службі глави держави, президент провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

«Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного та шляхи подальшого розвитку традиційно дружніх відносин між Україною та Ізраїлем. Висловлено задоволення позитивною динамікою розвитку українсько-ізраїльського політичного діалогу на всіх рівнях», - йдеться у повідомленні.

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«Президент України привернув увагу співрозмовника до відзначення в Україні у 2018 році 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років та зазначив, що в Україні очікують визнання дружнім Ізраїлем цієї трагедії актом геноциду українського народу. З огляду на відзначення 27 січня в Україні та усьому світі Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, Петро Порошенко висловив солідарність з вшануванням пам'яті жертв цієї жахливої трагедії», - поінформували у прес-службі.

Також президент висловив вдячність за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму в грудні 2017 року.

Серед іншого співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та необхідність розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях.

«Співрозмовники погодилися щодо необхідності подальшої активізації економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем. У цьому зв’язку сторони підтвердили готовність завершити переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем», - сказано у повідомленні.

Порошенко поновив своє запрошення Нетаньяху здійснити офіційний візит до України у зручний час.