Низка вулиць на столичному Подолі отримали назви на честь видатних українців

Назви отримали 8 вулиць у новозбудованому мікрорайоні на столичному Подолі.

Низка вулиць у межах новозбудованого житлового мікрорайону в Подільському районі Києва отримали назви на честь визначних українців.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали на засіданні Київради 63 з 84 депутатів.

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Досі безіменні вулиці отримали назви на честь генерал-хорунжого армії УНР Всеволода Змієнка (від вулиці Північно-Сирецької до просп. Правди); українського письменника, поета, драматурга Олександра Кандиби, який публікував свої твори під псевдонімом Олександр Олесь (від вул. Газопровідної до вул. Данченка); українського військового діяча, генерал-хорунжого армії УНР Олександра Грекова (від вул. Газопровідної, вул. Синьоозерної до вул. Данченка); військвого діяча, козацького ватажка Северина Наливайка (від вул. Сирецько-Садової до просп. Правди) .

Крім того, назви вулиці отримали виходячи з історичних подій: Квітникарська (вид діяльності на місцевості певний період часу), Гаванська (вулиця зникла у 1955 році у зв’язку з переплануванням), Зарубинецька (на честь розкопаного Зарубинецького поселення).

Ще одна з вулиць цього мікрорайону носитиме назву Родини Користерів – родини підприємців-садівників походженням із Саксонії, які володіли садибою неподалік проектного мікрорайону (на так званій Крістеровій гірці).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 лютого, Київрада перейменувала станцію метро «Петрівка» на «Почайна», відповідно до назви річки Почайна, що є однією з найдавніших у місті.