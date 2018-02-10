У Луцьку викрили співробітника СБУ, який "збирав данину" з підприємців

У Луцьку підприємці платили співробітнику СБУ, щоб не мати перешкод під час здійснення експортно-імпортних операцій.

Оперативники управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на одержанні хабара у розмірі трьох тисяч доларів співробітника одного з підрозділів спецслужби у Волинській області.

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Як повідомили у прес-центрі СБУ, правоохоронці задокументували, що зловмисник систематично вимагав від місцевих підприємців неправомірну вигоду за нестворення перешкод під час здійснення експортно-імпортних операцій.

«Співробітники СБУ затримали «колегу» в Луцьку під час отримання від бізнесмена чергового хабара у розмірі трьох тисяч доларів США», - йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові затримали чиновника-антикорупціонера, який вимагав у колеги хабар.