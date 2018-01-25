У Харкові затримали чиновника-антикорупціонера, який вимагав у колеги хабар

Начальник одного з підрозділів, до повноважень якого входить боротьба з корупцією, вимагав від свого колеги 8 тисяч доларів. У таку суму він оцінив не притягнення працівника до адміністративної відповідальності за нібито вчинене ним корупційне правопорушення.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник прес-центру СБУ в Харківській області Владислав Абдула, правоохоронці затримали співробітника ГУ Держпродпотребслужби у Харківській області поруч із місцем роботи під час одержання всієї суми хабара. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України - "отримання хабара". В даний час вирішується питання про оголошення посадовій особі підозри і обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутат Одеської облради намагався підкупити співробітника НАБУ за півмільйона доларів.