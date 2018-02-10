У Дніпропетровській області затримали азербайджанця, розшукуваного Інтерполом

В Україні зловмисник планував почати діяльність, яка шкодить національним інтересам держави.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Кам’янському Дніпропетровської області громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте такожВ Одеській області прикордонники затримали молдаванина, якого розшукує Інтерпол за торгівлю людьми«Чоловік обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ст. 178.3.2 (Шахрайство із нанесенням значної та особливо великої шкоди) Кримінального кодексу Республіки Азербайджан», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що в Україні зловмисник планував розпочати діяльність, яка шкодить національним інтересам держави, зокрема в економічній та етно-конфесійних сферах.

Нині іноземець перебуває під вартою. Вирішується питання про його екстрадицію до Азербайджану.