У Нацполіції розповіли, скільки членів ОЗГ опинилися на лаві підсудних у 2017 році

Оперативниками затримано 16 злочинних груп з міжрегіональними зв’язками, дев’ять груп, створених на етнічній основі.

Протягом минулого року на лаві підсудних опинилися 307 членів організованих злочинних груп.

Читайте такожУ Нацполіції з‘явиться новий підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю Як повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України, про це заявив перший заступник голови НПУ – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін на відеоселекторній нараді, яка відбулася у суботу, 10 лютого, за участю керівників кримінальних блоків територіальних та структурних підрозділів поліції.

За минулий рік по лінії роботи карного розшуку направлено до суду 80 кримінальних проваджень стосовно організованих груп (у 2016 році – 61 кримінальне провадження). Оперативниками затримано 16 злочинних груп з міжрегіональними зв’язками, дев’ять груп, створених на етнічній основі, та дві групи з транснаціональними зв’язками.

Крім того, поліцейськими викрито та нейтралізовано 13 озброєних банд у дев’яти областях. Зокрема, зловмисники діяли на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернівецької областей. «На лаві підсудних опинилися 307 учасників ОЗГ, серед яких - 83 організатори. Затримані обґрунтовано підозрюються у вчиненні понад тисячі кримінальних правопорушень, у тому числі 860 тяжких та особливо тяжких», - зазначив Аброськін.