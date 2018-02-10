Поліція починає полювання на іноземних "злодіїв у законі"

Операція проводиться з метою виявлення іноземців, які впливають на криміногенну ситуацію в країні.

Національна поліція, прикордонна та міграційна служби розпочали оперативно-профілактичну операцію «Мігрант».

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції, наказ про проведення операції підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на робочій нараді з оперативними підрозділами зазначив, що метою загальнодержавних профілактичних заходів є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

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Він підкреслив, що оцінка результатів роботи будь-якого регіону здійснюватиметься виключно за результатами видворення або запобігання вчиненню злочинів особами, які прибувають в Україну з метою організації протиправної діяльності. Відтак зловмисники повинні бути витворені з країни, навіть якщо вони не беруть безпосередньо участь в реалізації самого злочину.

«Це лідери злочинних груп, «злодії в законі». Така категорія громадян повинна бути під нашим пильним контролем. Необхідно відстежувати їх діяльність з моменту прибуття на територію країни. Оперативні підрозділи мають володіти інформацією ще на етапі підготовки до скоєння злочину та оперативно затримувати зловмисників», - підкреслив Аброськін.

Він зазначив, що такі заходи сприятимуть зменшенню негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом.