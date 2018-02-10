Перші півфіналісти виступили на українському відборі Євробачення-2018 (відео)

З дев'яти учасників першого півфіналу національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення" у фінал вийдуть лише троє.

У Києві відбувся перший півфінал національного відбору пісенного конкурсу "Євробачення 2018". За право брати участь у фіналі відбору змагається дев'ять учасників.

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У фінал нацвідбору, який відбудеться 24 лютого, за результатами двох півфіналів (10-го і 17 лютого) вийдуть по три конкурсанти.

"Євробачення 2018" пройде у столиці Португалії Лісабоні 8-го, 10-го і 12 травня. Україна потрапила у другий півфінал.