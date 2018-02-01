Талант, краса і гумор: Потап назвав свою фаворитку нацвідбору на Євробачення-2018

У минулому році Потап разом з Надією Дорофеєвою на Нацвідборі на Євробачення-2017 підтримали переможця – гурт O.Torvald.

Український репер та продюсер Потап назвав співачку, за яку буде вболівати на Національному відборі на Євробачення-2018.

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Співак заявив, що на відборі він підтримуватиме INGRET, яку він назвав талановитою, красивою та з почуттям гумору.

«На національному, СТБшному відборі на Євробачення 2018, я буду вболівати за INGRET, за її виключний талант, голос, добре серце, європейське коріння (вона німкеня на половину), почуття гумору, інтелект, красу, привабливість, енергію та любов до музики і планети, яку вона занотувала у пісні “Save my planet”, у цієї дівчини є місія і вона здійснена!», – написав Потап на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що у минулому році Потап разом з Надією Дорофеєвою на Нацвідборі на Євробачення-2017 підтримали переможця – гурт O.Torvald.