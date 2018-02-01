Талант, краса і гумор: Потап назвав свою фаворитку нацвідбору на Євробачення-2018
Український репер та продюсер Потап назвав співачку, за яку буде вболівати на Національному відборі на Євробачення-2018.
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Співак заявив, що на відборі він підтримуватиме INGRET, яку він назвав талановитою, красивою та з почуттям гумору.
«На національному, СТБшному відборі на Євробачення 2018, я буду вболівати за INGRET, за її виключний талант, голос, добре серце, європейське коріння (вона німкеня на половину), почуття гумору, інтелект, красу, привабливість, енергію та любов до музики і планети, яку вона занотувала у пісні “Save my planet”, у цієї дівчини є місія і вона здійснена!», – написав Потап на своїй сторінці в Instagram.
На національному ,СТБшному відборі на Євробачення 2018, я буду вболівати за INGRET @ingret_kostenko ,за її виключний талант,голос,добре сердце,європейське коріння (вона німкеня на половину) , почуття гумору,інтелект,красу,привабливість,енергію та любов до музики і планети,яку вона занотувала у пісні “Save my planet”, у цієї дівчини є місія і вона здійснена! #ingret#eurovision2018#eurovision#євробачення#евровидение #ингрет#інгрет At the national, Eurovision Song Contest in 2018, I will support INGRET @ingret_kostenko for her exceptional talent, voice, good heart, European roots (she is a German for half), a sense of humor, intelligence, beauty, attractiveness, energy and love for music and planet Earth, for Eurovision she is recorded song "Save my planet", this girl has a mission and it is possible to make it! # ingret # eurovision2018 # eurovision # Eurovision # Eurovision # Ingram # Ingret
Зазначимо, що у минулому році Потап разом з Надією Дорофеєвою на Нацвідборі на Євробачення-2017 підтримали переможця – гурт O.Torvald.