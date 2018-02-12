"Антонов" готовий підключитися до розслідування аварії Ан-148 у Підмосков'ї – росЗМІ

Пасажирський літак Ан-148 було вироблено у Воронежі в кооперації з українськими спеціалістами.

Українське державне підприємство "Антонов", що займається розробкою, виробництвом і ремонтом літаків серії "Ан", готове підключитися до розслідування обставин катастрофи 11 лютого пасажирського літака Ан-148 в Московській області.

Про це у понеділок ТАСС повідомили в прес-службі підприємства.

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"Антонов" обов'язково підключиться до розслідування обставин катастрофи Ан-148, яка сталася напередодні в Московській області. Ми, звичайно, візьмемо участь у цьому, якщо буде відповідне прохання від російської сторони", - сказала співрозмовник. При цьому, як повідомила співробітниця прес-служби "Антонова", у неї немає інформації, чи зверталася РФ з такою пропозицією.

У прес-службі також підкреслили, що Ан-148 було вироблено у Воронежі в кооперації з українською стороною.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 особа (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148.