З’явилися перші фото з місця падіння літака Ан-148 у Підмосков’ї
16:15, 11 лютого 2018Світ
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З Чкаловського і М’ячкового вилетіли два Мі-8 з рятувальниками для проведення пошуково-рятувальних робіт.
Місце падіння Ан-148 / REUTERS
З’явилися фото з місця падіння у Раменському районі Московської області пасажирського літака, на борту якого перебувала 71 людина.
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Фотографії оприлюднило агентство Reuters.
Пасажирський літак Ан-148 зазнав аварії поблизу населеного пункту Степанівське в Раменському районі Московської області. На борту було 65 осіб, в тому числі дитина, і шість членів екіпажу.
З Чкаловського і М’ячкового вилетіли два Мі-8 з рятувальниками для проведення пошуково-рятувальних робіт.
Літак зник з радарів через дві хвилини після зльоту, він слідував за маршрутом “аеропорт Домодєдово - Орськ”.
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Новина в сюжеті: Падіння пасажирського Ан-148 у Підмосков'ї