З’явилися перші фото з місця падіння літака Ан-148 у Підмосков’ї

З Чкаловського і М’ячкового вилетіли два Мі-8 з рятувальниками для проведення пошуково-рятувальних робіт.

З’явилися фото з місця падіння у Раменському районі Московської області пасажирського літака, на борту якого перебувала 71 людина.

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Фотографії оприлюднило агентство Reuters.

Пасажирський літак Ан-148 зазнав аварії поблизу населеного пункту Степанівське в Раменському районі Московської області. На борту було 65 осіб, в тому числі дитина, і шість членів екіпажу.

З Чкаловського і М’ячкового вилетіли два Мі-8 з рятувальниками для проведення пошуково-рятувальних робіт.

Літак зник з радарів через дві хвилини після зльоту, він слідував за маршрутом “аеропорт Домодєдово - Орськ”.