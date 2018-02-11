З’явилися перші фото з місця падіння літака Ан-148 у Підмосков’ї

16:15, 11 лютого 2018
Світ
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Місце падіння Ан-148 / REUTERS

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Фотографії оприлюднило агентство Reuters.

Пасажирський літак Ан-148 зазнав аварії поблизу населеного пункту Степанівське в Раменському районі Московської області. На борту було 65 осіб, в тому числі дитина, і шість членів екіпажу.

З Чкаловського і М’ячкового вилетіли два Мі-8 з рятувальниками для проведення пошуково-рятувальних робіт.

Літак зник з радарів через дві хвилини після зльоту, він слідував за маршрутом “аеропорт Домодєдово - Орськ”.

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Новина в сюжеті: Падіння пасажирського Ан-148 у Підмосков'ї
Теги: #Росія#авіакатастрофа Ан-148