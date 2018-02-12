Людяність чи "зрада"?: співчуття Клімкіна жертвам катастрофи Ан-148 збурило соцмережі

Деякі користувачі звинуватили міністра закордонних справ у державній зраді через співчуття росіянам.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастфоі літака Ан-148 в Росії. Відповідна заява міністра у Twitter розділила українських користувачів: якщо одні його підтримали, то інші – звинуватили у непатріотизмі та неповазі до жертв російської агресії.

Збурені користувачі, зокрема, вказували на відсутність «співчуття» з боку російського МЗС до українців, що загинули на Донбасі, а також на криваву російську кампанію у Сирії.

Дехто також вказував на відсутність у Клімкіна заяв щодо співчуття загиблим в АТО.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії».

На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебували 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.