У Підмосков'ї розбився пасажирський літак: на борту знаходилося понад 70 осіб
14:55, 11 лютого 2018Світ
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В даний момент рятувальники перевіряють інформацію про падіння пасажирського літака в Раменському районі Підмосков'я.
Повідомлення про катастрофу надійшли від очевидців / фото aviawiki.com
У Підмосков'ї зник з радарів пасажирський літак Ан-148, на борту перебувала 71 особа.
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Як повідомили УНІАН в МНС Росії, літак зник з радарів через дві хвилини після зльоту, він слідував за маршрутом “аеропорт Домодєдово - Орськ”.
«До місця ймовірного падіння літака у Раменскому районі Підмосков'я направлено групу рятувальників», - заявили у відомстві.
На борту перебувала 71 особа, з них 6 членів екіпажу.
Літак належить «Саратовським авіалініям».
Згідно з даними порталу Flightradar24, який відстежує переміщення літаків, швидкість Ан-148 після 13:26 (за Києвом) почала різко знижуватися.
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Новина в сюжеті: Падіння пасажирського Ан-148 у Підмосков'ї