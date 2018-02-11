У Підмосков'ї розбився пасажирський літак: на борту знаходилося понад 70 осіб

14:55, 11 лютого 2018
Світ
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Повідомлення про катастрофу надійшли від очевидців / фото aviawiki.com

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Як повідомили УНІАН в МНС Росії, літак зник з радарів через дві хвилини після зльоту, він слідував за маршрутом “аеропорт Домодєдово - Орськ”.

«До місця ймовірного падіння літака у Раменскому районі Підмосков'я направлено групу рятувальників», - заявили у відомстві.

На борту перебувала 71 особа, з них 6 членів екіпажу.

Літак належить «Саратовським авіалініям».

Згідно з даними порталу Flightradar24, який відстежує переміщення літаків, швидкість Ан-148 після 13:26 (за Києвом) почала різко знижуватися.

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Новина в сюжеті: Падіння пасажирського Ан-148 у Підмосков'ї
Теги: #Росія#катастрофа Ан-148