Суд заарештував винуватицю смертельної ДТП у Білій Церкві (відео)

Під час засідання 18-річна дівчина плакала та заявляла, що шкодує про скоєне.

Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці 18-річну Вікторію Кухарчук, яка скоїла смертельну ДТП у Білій Церкві, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Читайте такожМоторошна ДТП у Харкові: суд не прийняв рішення щодо Зайцевої та ДроноваЯк повідомляє ТСН, обраний судом запобіжний захід не передбачає права на внесення застави. Прокурори просили для підозрюваної запобіжного заходу саме у вигляді арешту на 60 діб.

Зазначається, що дівчина не давала свідчень до початку суду та відмовлялась спілкуватись з пресою. Під час засідання Вікторія плакала та заявляла, що шкодує про скоєне.

Нагадаємо, напередодні у Білій Церкві Київської області 18-річна дівчина без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля здійснила наїзд на пішоходів. В результаті інциденту загинула жінка. Ще один постраждалий – 22-річний військовослужбовець, був доправлений до лікарні.