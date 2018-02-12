У Білій Церкві п’яна 18-річна дівчина наїхала на пішоходів, загинула жінка (фото)

Дівчина керувала чужим автомобілем, не мала посвідчення водія і, за попередніми даними, була п’яною.

У Білій Церкві Київської області 18-річна дівчина без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля здійснила наїзд на пішоходів, загинула жінка. Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції Київської області.

Аварія сталася вчора близько 6-ї години ранку. «Керуючи автомобілем марки Peugeot 206, дівчина виїхала на смугу, яка розділяє зустрічні потоки машин, та здійснила наїзд на пішоходів. 42-річна жінка померла на місці. Постраждалого 22-річного військовослужбовця Збройних сил України з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до місцевої лікарні», - повідомили у поліції.

Читайте такожУ Київській області внаслідок зіткнення легковика і мікроавтобуса двоє людей загинули, ще троє постраждали

За попередніми даними, водій була у стані алкогольного сп’яніння, точна кількість алкоголю в крові стане відома за результатами експертизи.

18-річну дівчину-водія затримано в порядку ст. 208 КПК України, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Виявилося, що вона кермувала чужим автомобілем і навіть не має посвідчення водія. Дії чоловіка, який передав їй кермо, будуть кваліфіковані за чинним законодавством.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді Land Rover на швидкості в'їхав у дерево, загинули троє молодих іноземців.