На Дніпропетровщині у лікарні померла 4-місячна дівчинка, родичі вимагають від медиків пояснень

Дитину привезли до лікарні, а наступного ранку лікарі зафіксували смерть дівчинки.

У Дніпропетровській області встановлюються подробиці трагедії в одній із інфекційних лікарень.

На території однієї з лікарень Кривого Рогу загинула чотиримісячна дівчинка, передає Dnepr24.

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Бабуся загиблої дитини, яку вразило повідомлення лікарів, продовжує вимагати від медиків пояснень. Як повідомляється, у дівчинки піднялася температура, після чого дитину привезли до відділення лікарні.

Наступного ранку лікарі зафіксували смерть дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, у "Вікні життя" в міській дитячій лікарні Львова залишили немовля.