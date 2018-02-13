На Дніпропетровщині у лікарні померла 4-місячна дівчинка, родичі вимагають від медиків пояснень
19:20, 13 лютого 2018Суспільство
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Дитину привезли до лікарні, а наступного ранку лікарі зафіксували смерть дівчинки.
У лікарні померла 4-місячна дівчинка / Скріншот
У Дніпропетровській області встановлюються подробиці трагедії в одній із інфекційних лікарень.
На території однієї з лікарень Кривого Рогу загинула чотиримісячна дівчинка, передає Dnepr24.
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Бабуся загиблої дитини, яку вразило повідомлення лікарів, продовжує вимагати від медиків пояснень. Як повідомляється, у дівчинки піднялася температура, після чого дитину привезли до відділення лікарні.
Наступного ранку лікарі зафіксували смерть дівчинки.
Як повідомляв УНІАН, у "Вікні життя" в міській дитячій лікарні Львова залишили немовля.
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