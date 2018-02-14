Сенцов вперше зателефонував додому з російської в'язниці: сподівається на обмін

За словами сестри Сенцова, українець не розуміє, що процес обміну полоненими не має стосунку до проблеми його звільнення.

Незаконно ув'язнений у Росії український режисер, кримчанин Олег Сенцов вперше зателефонував додому з російської в'язниці.

Читайте такожУ Кремлі не відповіли, чи будуть звільнені Сенцов та інші українці, засуджені в РФ, в рамках обміну "всіх на всіх"Про це на своїй сторінці у Facebook написала його сестра Наталя Каплан.

"Вперше з Лабитнангі зателефонував Олег. Каже, що передача і гроші на рахунок поки що не потрібні. Як і раніше відмовляється від побачень. Сказав: "Я чекаю іншого", - зазначила вона.

За словами Каплан, брат "киває на обмін полоненими", а вона "знову намагалася йому пояснити, що політв'язні відокремлені від полонених, і його цей процес не стосується".

"Здається, він цього досі не розуміє. Дуже важкий дзвінок вийшов, хоча зв'язок тривав лише три хвилини", - написала сестра Сенцова.

Нагадаємо, Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою вину не визнали.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова етапували з колонії в Якутську до СІЗО-1 Іркутська 9 вересня. 13 жовтня стало відомо, що Сенцова доставили в російське місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). У листі правозахисникам Сенцов розповів, що за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська і Кірова.