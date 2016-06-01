Верховний суд Росії відмовився переглянути вирок Сенцову і Кольченку

Про це йдеться в рішенні суду, передає кореспондент УНІАН.

«Відмовити у задоволенні касаційної скарги для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції», - йдеться в повідомленні.

Рішення про відмову в розгляді скарги на вирок було прийнято ще 30 травня суддею військової колегії з кримінальних справа Верховного суду РФ.

У той же час адвокат Сенцова Володимир Самохін повідомив УНІАН, що на даний момент у захисту на руках немає цього рішення.

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«Ситуація була така: після засудження їх Північно-Кавказьким військовим судом була подана касаційна скарга, вона не була задоволена. Нам відмовили у виробництві у військовій колегії у Верховному суді. Надалі ми подали касаційну скаргу, Верховний суд запросив справу для вивчення, і, мабуть, відмовилися його заново розглядати, тобто не винесли його на розгляд президії Верховного суду Росії», - сказав адвокат.

За словами Самохіна, це означає, що порушень у рішеннях судів нижчої інстанції у Верховному суді РФ не знайшли.

Він також додав, що ця скарга розглядалася без участі адвокатів.

Як повідомляв УНІАН, Сенцов і Кольченко були засуджені Північно-Кавказьким окружним військовим судом РФ до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Їм було пред'явлено звинувачення у нібито підготовці підриву пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також у підпалі офісів «Російської громади Криму» і партії «Єдина Росія» в окупованому Криму.

Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину українських політв’язнів, зокрема, Сенцова і Кольченка. Вони вже заповнили і підписали документи на екстрадицію в Україну.