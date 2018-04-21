Виставка масок: все в шоколаді, туалетному папері і нігтях

Такого у нас ще не було. Серед українських дизайнерів і художників кликнули клич: робіть маски! Робіть маски - які хочете, з чого хочете, головне, щоб було цікаво і незвично. Художня братія відгукнулася більш ніж охоче. І результат цієї акції можна побачити в малому залі Українського дому: сьогодні тут виставлено сорок дев`ять масок.

Творці виявилися оригінальними не тільки відносно форми і малюнків своїх виробів. Особливо вигадливими вони були при виборі матеріалів, з яких виготовлялися маски. Судіть самі. Наприклад, Вікторія Барон назвала свою роботу «Все в шоколаді», а як же: її маска зроблена з семисот грамів білого шоколаду.

- Я ніде раніше не бачила масок з шоколаду. А якби знала про існування таких, то за роботу з ним не бралася б - не люблю повторів. Технологію виготовлення розкривати не буду. Скажу лише так: я прийшла в кондитерську, де мені показали процес виготовлення деяких страв з шоколаду, відкрили деякі секрети. Вже за пару тижнів після того, як зробила маску, побачила сюжет по телебаченню: показували, як у Парижі створюють з шоколаду сукню.

17 грудня в концерт-холлі Freeдом дванадцять з сорока дев`яти представлених в Українському будинку масок продадуть з аукціону. Гроші підуть українським Форестам Гампам, дітям, що страждають на аутизм. З цього приводу Вікторія сказала: «Заможна публіка має гроші і солодке життя, шматочок якого вона може віддати хворим чадам. Тому я використовувала в своїй роботі шоколад».

Судячи з усього, дітям дістануться не малі кошти. Так, Ольга Орловська, створюючи маску «Спокуса Казанови», використовувала золото, срібло, сапфіри і гранати. В цілому вона коштує 2,5-3 тисячі доларів, один тільки зелений камінь, яким інкрустована маска, «тягне» на 700 доларів.

«Спокусі Казанови» протистоїть те, що можна назвати малобюджетним проектом. Володимир Кузнецов спільно з представниками групи «Р.Е.П.» (Революційний Експериментальний Простір) створив маску «My name is.». Все просто і строго: вона зроблена з туалетного паперу.

Олена Штельмах використовувала в своїй роботі «Свідомість Монро». нігті. Не бійтеся, жодна людина при цьому не постраждала, нігті - штучні.

- Коли я дізналася про цей проект, відразу ж замислилася, що можу зробити для дітей. А оскільки я завжди звертаю увагу на руки людини, на її нігті, які дуже багато говорять про їх володаря, то і вирішила звернутися до цього матеріалу, - говорить художник-дизайнер.

- Скільки ж туди їх пішло?

- Чесно кажучи, я не рахувала. Просто робила маску і все. Працювала над нею приблизно місяць.

- Ви самі міряли маску?

- Міряла. Виявилось, в ній дуже затишно.

Ганна Бублік зробила свою маску «Курара» зі шкіри пітона, «Українське бароко» Ольги Антоненко - з тіста з арматурою з дроту. Важко вгадати, які матеріали використав у своїй роботі «Кисіль» дизайнер Олексій Залевський. Сам він з цього приводу каже: секрет. А маска «Нескінченна гармонія» Марини Лаппи складається з 3297 паєток. Це такі різноколірні круглі лелітки з дірочками посередині.

Ганна Пелих звертається в своїх роботах до етнічних мотивів. Маска «Цвіт папороті» сповнена українським духом. Маска «Отруєний Шива» - індійським. Шива зображений, коли він плаче: згідно з легендою, цей бог випив отруту, що призначалася всьому живому.

Віталій Колесников представив роботу «Врубель» - маску з довгим зеленим носом. Як сказано в анотації, одного разу Врубель вивчав перламутр і пофарбував свій ніс у зелений колір. «Художник ходив із зеленим носом і всім рекомендував подібне озеленення».

А найбільш “забійна” робота - «Управління свободою» - належить рукам одного з ідейних натхненників заходу Оксані Мась. Це навіть не маска, а міні-скульптура, створена з 18 тисяч кнопок, управляється ззаду за допомогою керма від «Mercedes».

Куратор проекту Тетяна Кривая сказала:

- Ми не думали, що наша ідея матиме такий попит. Виявилось, в Україні дуже багато людей роблять маски, про що ми навіть не підозрювали. І добре, що це можна сьогодні побачити.

Антон Зікора