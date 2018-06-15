Вуз необґрунтовано завищив плату? Звертайтеся до суду!

Щоб рідне чадо отримало гарну вищу освіту, батьки майбутніх студентів роками завбачливо складають гроші, тому і не думають обговорювати доцільність п’ятизначних цифр в контрактах. А дарма...

Розмір підвищення плати за навчання в ВНЗ в 2009/10 рр. не може перевищувати офіційний рівень інфляції за 2008 рік. Про це йдеться у постанові Кабміну, прийнятій у серпні цього року.

За даними Держкомстату, інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила – 22,3%. Отже 22,3% - це максимум, який могли собі дозволити університети для збільшення вартості контрактів порівняно з минулим роком. Тож ми вирішили провести моніторинг серед деяких українських вишів – наскільки вони законослухняні?

Почали з Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Що ж, і провідний виш країни виявився “не без гріха”. Хоча треба відзначити, що ціни на деякі напрямки не мінялися з минулого року. Приміром, "політологія" коштувала у 2008/09 навчальному році 13 525 гривень, така вартість залишилася і цього року. Те саме з "економтеорією", де за рік навчання доведеться викласти 16 230 гривень. Проте ціни на деякі спеціальності просто злетіли. Найбільше подорожчали напрямки: "туризм" (на 85%), "журналістика" (на 54%) і "філологія" (в залежності від спеціалізації – на 53-73%). Ціна майже завжди прямо пропорційна конкурсу.

Київський Національний університет ім. Т. Шевченка

Напрямок Вартість навчання 2008/09 рр. Вартість навчання 2009/10 рр. Наскільки подорожчало, % Туризм 8 115 15 000 85 Філологія (залежно від спеціалізації) 7575-15150 13100-23100 73-53 Міжнародні відносини 21 640 30 000 39 Журналістика 16 230 25 000 54 Право 21 640 30 000 39

Ми звернулися до ректора Київського національного університету Леоніда Губерського, щоб дізнатися, на яких підставах було суттєво збільшено плату на деяких спеціальностях попри кабмінівську постанову.

- Справа в тому, що впродовж 3-4 років на ці спеціальності в університеті взагалі не змінювалася сума оплати за контрактом. А час йде. Збільшилися витрати на одного студента, - розповідає пан ректор. – Зокрема, журналісти. Ви бачили, в яких умовах вони навчаються, в якому приміщенні, яка комп’ютеризація, яке взагалі забезпечення? На це ж потрібні великі кошти. За ці роки витрати в стільки разів збільшилися, що минулорічні контракти - це виходить як наша благодійна послуга. Тому була збільшена сума так різко, і люди звернули на це увагу. Якби ми кожного року збільшували – так би не було. Кошти від оплати студентів ми не використовуємо на збільшення зарплати викладачам, вони йдуть лише на поліпшення умов навчання студентів, зміцнення науково-технічної бази, забезпечення обладнання аудиторій, наповнення бібліотек. У нас все поїдає інфляція. Я б не драматизував цю ситуацію. Адже кількість контрактників цього року не зменшилася. Підвищився рівень зарплати у населення, і є люди, які можуть проплатити цю освітню послугу. Тим паче ця цифра обґрунтована, вона ж не зі стелі береться. Створюється спеціальне фінансове управління, робить калькуляцію в залежності від того, яка спеціальність, яке технічне забезпечення. Ще існує такий парадокс. На природничих факультетах менший рівень оплати контракту. Хоча, якщо підходити до цього серйозно, то забезпечення студента-фізика чи математика повинне бути вище, ніж гуманітарія. А конкурс нижчий. І виходить, що гуманітарні факультети підтримують і природничі. А на чому ж навчати фізика, математика, хіміка, біолога? Дуже непроста ситуація. Ми змушені це робити. Я хочу, щоб всі люди це зрозуміли.

Наступною на черзі була Києво-Могилянська академія. Виявилося, що у одному з найстаріших освітніх осередків Європи теж є порушення, але дуже незначні. Напевно, університетські фінансисти не захотіли до десятих відсотка вираховувати граничну вартість і вирішили “округлили” остаточні суми до сплати. Тож вийшло, що ціни піднялися не на передбачені 22,3%, а на 24-25%. (В перекладі на грошовий еквівалент різниця складає декілька сотень гривень).

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Напрямок Вартість навчання 2008/09 рр. Вартість навчання 2009/10 рр. Наскільки подорожчало, % Біологія 10 500 13 000 25 Право 25 000 31 000 24 Політологія 20 000 25 000 25 Історія 12 000 15 000 25 Фінанси та кредит 25 000 31 000 24

Міністр освіти Іван Вакарчук має всі підстави в черговий раз пишатися своїм дітищем - Львівським національним університетом ім. І. Франка. Він - один з числа небагатьох українських вишів, які повністю виконали умови постанови і збільшили вартість навчання виключно на 22,3%. Більше того, це майже єдиний університет, на офіційному сайті якого розміщені таблиці калькуляції вартості навчання за всіма спеціальностями і напрямками.

Львівський національний університет ім. І. Франка

Напрямок Вартість навчання 2008/09 рр Вартість навчання 2009/10 рр. Наскільки подорожчало, % Міжнародні відносини 14 044 17 176 22,3 Географія 4 441 5 431 22,3 Біологічний 6 661 8 146 22,3 Англійська мова та література 9 457 11 566 22,3

Майже таким самим законослухняним виявився Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Калькуляція з точністю до гривні була проведена блискуче. Підкачала "фізика". Чи то у Луганську почали користуватися попитом фізики, чи то освітяни вирішили, що плата на навчання необґрунтовано низька, але в результаті вартість контракту на цей напрямок збільшилася на 58%.

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Напрямок Вартість навчання 2008/09 рр. Вартість навчання 2009/10 рр. Наскільки подорожчало, % Туризм 6 995 8 555 22,3 Філологія 7 695 9 410 22,3 Право 11 565 14 140 22,3 Міжнародна економіка 6 865 8 395 22,3 Фізика 3 395 5 360 58

У Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича цього року вирішили не зважати на всілякі накази і постанови, і попри кризу добряче підвищили оплату майже на всіх спеціальностях. Найбільше, як не дивно, подорожчала хімія – на 57%.

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича



Напрямок Вартість навчання 2008/09 рр. Вартість навчання 2009/10 рр. Наскільки подорожчало, % Філологія (англ. мова та література) 7 500 10 000 33 Соціологія 4 000 6 000 50 Хімія 3 500 5 500 57 Журналістика 6 500 8 500 31 Політологія 5 000 7 000 40 Історія 4 000 6 000 50 Філософія 3 500 5 000 43

Здивував і Київський національний університет внутрішніх справ. Здавалося б, правничий вуз в першу чергу повинен дотримуватися законодавства. Аж ні. Щоб повчитися тут праву, цього року доведеться викласти 15 тисяч гривень, що на 67% більше порівняно з минулим навчальним роком.

Київський національний університет внутрішніх справ

Напрямок Вартість навчання 2008/09 рр. Вартість навчання 2009/10 рр. Наскільки подорожчало, % Право 9 000 15 000 67 Психологія 7500 9 000 20

- У нас є інформація з цього питання, зокрема по Київському національному університету Шевченка, по Київському національному університету внутрішніх справ і по Одеському державному економічному університету, де в ціну плати за навчання навіть включалися витрати на капітальний ремонт (в повному обсязі), витрати на медикаменти, продукти харчування, стипендії і навіть на купівлю землі... – розповідає УНІАН координатор громадської ініціативи "Студентський захист" Андрій Черних. - На спеціальність "культура "в одеському вузі вартість контракту замість економічно обґрунтованих 6,3 тисячі гривень становила 8,5 тисяч гривень, а на "економіку підприємства" – 8,6 тисяч гривень замість 7,1 тисячі гривень.

- В даному випадку можна сказати, що навчальні заклади самовільно, в односторонньому порядку змінили умови договорів, змінили суму, яка передбачена договором. Безумовно, незалежно від сфери, в якій договори порушуються в односторонньому порядку, це є підставою для оскарження в суді, - розповідає УНІАН адвокат В’ячеслав Якубенко. - Я думаю, не буде проблем з тим, щоби подати позов до суду і виграти його. Для суду буде абсолютно безсумнівна ситуація – це одностороннє порушення цивільно-правового договору.

Якубенко зазначає, що перевіряти доцільність цифр у контрактах університетів – справа Міністерства освіти. Але з іншого боку, воно тільки може порекомендувати знизити, “нагримати”, але не передбачено механізмів, які б зобов’язували виші виконувати розпорядження міністерства. Тому і виникла ситуація, що вузи значно перевищили свої повноваження.

Антимонопольний комітет цього року зацікавився вартістю навчання у вузах. АМКУ встановив, що впродовж останніх років вищі навчальні заклади застосовували економічно необґрунтовану плату за навчання через недосконалу методику формування вартості послуг. 20 з 43 вузів, незважаючи на заборону, крім поточних витрат, включали капітальні видатки. Крім того, 5 ВНЗ, попри наказ Міносвіти, включали до договорів зі студентами умову щодо можливої зміни розміру плати за навчання в односторонньому порядку.

А у Мінекономіки порахували, що через урахуванням економічно необгрунтованих витрат, вартість навчання в деяких вишах буває завищеною до 40% на денному відділенні й до 200% на заочному.

Анна Ященко

