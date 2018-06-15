Вуз необґрунтовано завищив плату? Звертайтеся до суду!
Щоб рідне чадо отримало гарну вищу освіту, батьки майбутніх студентів роками завбачливо складають гроші, тому і не думають обговорювати доцільність п’ятизначних цифр в контрактах. А дарма...
Щоб рідне чадо отримало гарну вищу освіту, батьки майбутніх студентів роками завбачливо складають гроші, тому і не думають обговорювати доцільність п’ятизначних цифр в контрактах. А дарма...
Розмір підвищення плати за навчання в ВНЗ в 2009/10 рр. не може перевищувати офіційний рівень інфляції за 2008 рік. Про це йдеться у постанові Кабміну, прийнятій у серпні цього року.
За даними Держкомстату, інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила – 22,3%. Отже 22,3% - це максимум, який могли собі дозволити університети для збільшення вартості контрактів порівняно з минулим роком. Тож ми вирішили провести моніторинг серед деяких українських вишів – наскільки вони законослухняні?
Почали з Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Що ж, і провідний виш країни виявився “не без гріха”. Хоча треба відзначити, що ціни на деякі напрямки не мінялися з минулого року. Приміром, "політологія" коштувала у 2008/09 навчальному році 13 525 гривень, така вартість залишилася і цього року. Те саме з "економтеорією", де за рік навчання доведеться викласти 16 230 гривень. Проте ціни на деякі спеціальності просто злетіли. Найбільше подорожчали напрямки: "туризм" (на 85%), "журналістика" (на 54%) і "філологія" (в залежності від спеціалізації – на 53-73%). Ціна майже завжди прямо пропорційна конкурсу.
Київський Національний університет ім. Т. Шевченка
|Напрямок
|Вартість навчання 2008/09 рр.
|Вартість навчання 2009/10 рр.
|Наскільки подорожчало, %
|Туризм
|8 115
|15 000
|85
|Філологія (залежно від спеціалізації)
|7575-15150
|13100-23100
|73-53
|Міжнародні відносини
|21 640
|30 000
|39
|Журналістика
|16 230
|25 000
|54
|Право
|21 640
|30 000
|39
Ми звернулися до ректора Київського національного університету Леоніда Губерського, щоб дізнатися, на яких підставах було суттєво збільшено плату на деяких спеціальностях попри кабмінівську постанову.
- Справа в тому, що впродовж 3-4 років на ці спеціальності в університеті взагалі не змінювалася сума оплати за контрактом. А час йде. Збільшилися витрати на одного студента, - розповідає пан ректор. – Зокрема, журналісти. Ви бачили, в яких умовах вони навчаються, в якому приміщенні, яка комп’ютеризація, яке взагалі забезпечення? На це ж потрібні великі кошти. За ці роки витрати в стільки разів збільшилися, що минулорічні контракти - це виходить як наша благодійна послуга. Тому була збільшена сума так різко, і люди звернули на це увагу. Якби ми кожного року збільшували – так би не було. Кошти від оплати студентів ми не використовуємо на збільшення зарплати викладачам, вони йдуть лише на поліпшення умов навчання студентів, зміцнення науково-технічної бази, забезпечення обладнання аудиторій, наповнення бібліотек. У нас все поїдає інфляція. Я б не драматизував цю ситуацію. Адже кількість контрактників цього року не зменшилася. Підвищився рівень зарплати у населення, і є люди, які можуть проплатити цю освітню послугу. Тим паче ця цифра обґрунтована, вона ж не зі стелі береться. Створюється спеціальне фінансове управління, робить калькуляцію в залежності від того, яка спеціальність, яке технічне забезпечення. Ще існує такий парадокс. На природничих факультетах менший рівень оплати контракту. Хоча, якщо підходити до цього серйозно, то забезпечення студента-фізика чи математика повинне бути вище, ніж гуманітарія. А конкурс нижчий. І виходить, що гуманітарні факультети підтримують і природничі. А на чому ж навчати фізика, математика, хіміка, біолога? Дуже непроста ситуація. Ми змушені це робити. Я хочу, щоб всі люди це зрозуміли.
Наступною на черзі була Києво-Могилянська академія. Виявилося, що у одному з найстаріших освітніх осередків Європи теж є порушення, але дуже незначні. Напевно, університетські фінансисти не захотіли до десятих відсотка вираховувати граничну вартість і вирішили “округлили” остаточні суми до сплати. Тож вийшло, що ціни піднялися не на передбачені 22,3%, а на 24-25%. (В перекладі на грошовий еквівалент різниця складає декілька сотень гривень).
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Напрямок
|Вартість навчання 2008/09 рр.
|Вартість навчання 2009/10 рр.
|Наскільки подорожчало, %
|Біологія
|10 500
|13 000
|25
|Право
|25 000
|31 000
|24
|Політологія
|20 000
|25 000
|25
|Історія
|12 000
|15 000
|25
|Фінанси та кредит
|25 000
|31 000
|24
Міністр освіти Іван Вакарчук має всі підстави в черговий раз пишатися своїм дітищем - Львівським національним університетом ім. І. Франка. Він - один з числа небагатьох українських вишів, які повністю виконали умови постанови і збільшили вартість навчання виключно на 22,3%. Більше того, це майже єдиний університет, на офіційному сайті якого розміщені таблиці калькуляції вартості навчання за всіма спеціальностями і напрямками.
Львівський національний університет ім. І. Франка
|Напрямок
|Вартість навчання 2008/09 рр
|Вартість навчання 2009/10 рр.
|Наскільки подорожчало, %
|Міжнародні відносини
|14 044
|17 176
|22,3
|Географія
|4 441
|5 431
|22,3
|Біологічний
|6 661
|8 146
|22,3
|Англійська мова та література
|9 457
|11 566
|22,3
Майже таким самим законослухняним виявився Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Калькуляція з точністю до гривні була проведена блискуче. Підкачала "фізика". Чи то у Луганську почали користуватися попитом фізики, чи то освітяни вирішили, що плата на навчання необґрунтовано низька, але в результаті вартість контракту на цей напрямок збільшилася на 58%.
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
|Напрямок
|Вартість навчання 2008/09 рр.
|Вартість навчання 2009/10 рр.
|Наскільки подорожчало, %
|Туризм
|6 995
|8 555
|22,3
|Філологія
|7 695
|9 410
|22,3
|Право
|11 565
|14 140
|22,3
|Міжнародна економіка
|6 865
|8 395
|22,3
|Фізика
|3 395
|5 360
|58
У Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича цього року вирішили не зважати на всілякі накази і постанови, і попри кризу добряче підвищили оплату майже на всіх спеціальностях. Найбільше, як не дивно, подорожчала хімія – на 57%.
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
|Напрямок
|Вартість навчання 2008/09 рр.
|Вартість навчання 2009/10 рр.
|Наскільки подорожчало, %
|Філологія (англ. мова та література)
|7 500
|10 000
|33
|Соціологія
|4 000
|6 000
|50
|Хімія
|3 500
|5 500
|57
|Журналістика
|6 500
|8 500
|31
|Політологія
|5 000
|7 000
|40
|Історія
|4 000
|6 000
|50
|Філософія
|3 500
|5 000
|43
Здивував і Київський національний університет внутрішніх справ. Здавалося б, правничий вуз в першу чергу повинен дотримуватися законодавства. Аж ні. Щоб повчитися тут праву, цього року доведеться викласти 15 тисяч гривень, що на 67% більше порівняно з минулим навчальним роком.
Київський національний університет внутрішніх справ
|Напрямок
|Вартість навчання 2008/09 рр.
|Вартість навчання 2009/10 рр.
|Наскільки подорожчало, %
|Право
|9 000
|15 000
|67
|Психологія
|7500
|9 000
|20
- У нас є інформація з цього питання, зокрема по Київському національному університету Шевченка, по Київському національному університету внутрішніх справ і по Одеському державному економічному університету, де в ціну плати за навчання навіть включалися витрати на капітальний ремонт (в повному обсязі), витрати на медикаменти, продукти харчування, стипендії і навіть на купівлю землі... – розповідає УНІАН координатор громадської ініціативи "Студентський захист" Андрій Черних. - На спеціальність "культура "в одеському вузі вартість контракту замість економічно обґрунтованих 6,3 тисячі гривень становила 8,5 тисяч гривень, а на "економіку підприємства" – 8,6 тисяч гривень замість 7,1 тисячі гривень.
- В даному випадку можна сказати, що навчальні заклади самовільно, в односторонньому порядку змінили умови договорів, змінили суму, яка передбачена договором. Безумовно, незалежно від сфери, в якій договори порушуються в односторонньому порядку, це є підставою для оскарження в суді, - розповідає УНІАН адвокат В’ячеслав Якубенко. - Я думаю, не буде проблем з тим, щоби подати позов до суду і виграти його. Для суду буде абсолютно безсумнівна ситуація – це одностороннє порушення цивільно-правового договору.
Якубенко зазначає, що перевіряти доцільність цифр у контрактах університетів – справа Міністерства освіти. Але з іншого боку, воно тільки може порекомендувати знизити, “нагримати”, але не передбачено механізмів, які б зобов’язували виші виконувати розпорядження міністерства. Тому і виникла ситуація, що вузи значно перевищили свої повноваження.
Антимонопольний комітет цього року зацікавився вартістю навчання у вузах. АМКУ встановив, що впродовж останніх років вищі навчальні заклади застосовували економічно необґрунтовану плату за навчання через недосконалу методику формування вартості послуг. 20 з 43 вузів, незважаючи на заборону, крім поточних витрат, включали капітальні видатки. Крім того, 5 ВНЗ, попри наказ Міносвіти, включали до договорів зі студентами умову щодо можливої зміни розміру плати за навчання в односторонньому порядку.
А у Мінекономіки порахували, що через урахуванням економічно необгрунтованих витрат, вартість навчання в деяких вишах буває завищеною до 40% на денному відділенні й до 200% на заочному.
Анна Ященко