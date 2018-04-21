Чому головний годинник України показує час 12:74?

З якомога єхиднішими виразами облич, ми попрямували до Будиноку профспілок, щоб зі знущанням запитати у місцевих працівників: «Чому ж ви, шановні, неправильний час усій країні показуєте? У вас на годиннику скільки? 12:74. А вже 12:78». Дійсно, люди, що проходять Хрещатиком, можуть помітити, що найбільший годинник України вже протягом кількох останніх днів неабияк «глючить». Причому годину показує правильно, а з хвилинами твориться щось дивне: тут можуть з`явитися абсолютно різні числа - і 64, і 77, і 92.

-Ви далеко не перші, хто за ці дні зацікавився дивними цифрами на табло, - говорить Дмитро Ямцун, директор ВАТ «Радолта», яке управляє роботою цього годинника.

Виявилося, що все дуже просто. Це не «глюки», дивний час - результат реклами в тому вигляді, в якому її захотіла бачити одна з компаній мобільного зв`язку. І якщо дивитися не тільки на цифри, але й читати пояснення, які з`являються відразу ж після них, це можна зрозуміти.

Сьогодні вже Київ неможливо уявити без годинника, що вінчає будівлю, яка знаходиться за адресою Майдан Незалежності, 2. А з`явилося там це табло в 1980-му, а зробили його на Вінницькому конструкторському бюро інфотехніки.

Дмитро Ямцун працює тут з дев`яностого року. Коли його приймали на роботу, то розкручували на спеціальному кріслі, перевіряючи таким чином вестибулярний апарат. Начальникові годинника необхідно підніматися на Біг-Бен кожну годину, щоб перевірити, чи все там в порядку. А у людини зі слабким вестибулярним апаратом може запаморочитися голова.

Розповідають, що годинник планували робити так, щоб час на ньому було видно тодішньому керівникові України Володимиру Щербицькому з його кабінету в будинку, де зараз знаходиться Секретаріат Президента. Чи звіряв він час за цим годинником і чи звіряє за ним своє життя Ющенко, сказати важко, але в роки соціалізму за ним орієнтувалися військові при проведенні парадів. Запустили Біг-Бен в хід з другої спроби: з першого разу не вийшло, оскільки світлофільтри табло виявилися блискучими. Довелося покривати матом, для чого його спеціально возили на завод на Урал. Знову ж таки покрити з першого разу не вийшло, довелося покривати двічі. Ці подробиці Дмитру Ямцуну розповіли колишні співробітники Вінницького конструкторського бюро інфотехніки, які два роки тому жили в Будинку профспілок під час Помаранчевої революції.

Сьогодні найбільший годинник України обслуговують вісім чоловік. Робота позмінна, але не цілодобова. Якщо помітили, вночі годинник нічого не показує. Просто він такі влаштований, що вісім годин на добу повинен відпочивати. Двадцять шість років тому цей годинник вважався мало не дивом техніки, сьогодні ж Біг Бен - старенький, механізми, які ним керують, - продукти вчорашнього дня.

На кожному з чотирьох боків годинника знаходиться вісімнадцять тисяч лампочок. І працівники ВАТ «Радолта» ретельно стежать за тим, щоб на табло не було ні «мух» - це коли запалюються зайві лампи, ні дірок - коли ті або інші лампи не горять. За годину роботи Біг-Бен, який є власністю українських профспілок, споживає 500 кіловат електрики. Спостерігаючи з боку, не скажеш, що ширина табло сім метрів двадцять сантиметрів, висота - чотири тридцять. Київський Біг-Бен хоч і найбільший годинник країни, але ніякого офіційного статусу не має.

- І це погано, - відзначає Дмитро Ямцун. - Якби нашому годиннику надали статус головного годинника України, тоді можна було б розраховувати на яку-небудь допомогу з боку держави, поки ж крутимося самі. Головні надходження йдуть від реклами. Ми також даємо оголошення про театральні прем`єри, але робимо це безкоштовно, з власної волі. До речі, ми не зобов`язані нічого показувати. Проте, показуємо - і час, і температуру, і число. Робимо це з доброї волі.

- А ви можете попросити Президента про допомогу.

- Як?

- Напишіть на табло: «Вікторе Андрійовичу, просимо надати нашому годиннику статус головного годинника України». Може, з Банкової побачить.

- Напевно, так і доведеться зробити.

Так чи інак, до Нового року рекламні «глюки» закінчаться, і - будьте певні - чотири нулі, що сповіщають про прихід першого дня 2007-го, на київському Біг-Бені з`являться вчасно.

Антон Зікора