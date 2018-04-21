Кияни вклоняться золотому ідолові за мільйон доларів?

Якщо ви киянин, який намагається щорічно в день міста якнайшвидше евакуюватися з нього, щоб позбавити себе споглядання різної п`яні, яка вештається вулицями, то в останній вікенд травня-2007 вам краще залишитися в столиці. Інакше ви ризикуєте пропустити дійство під назвою «Фестиваль Дива і Краси «Золоті ворота». «Рішення про проведення театралізованого дійства «Золоті ворота» в рамках святкування Дня Києва у 2007 році» оприлюднили в останні дні минулого року. Судячи зі сценарного плану, нас чекає видовище справді фантасмагоричне.

Отже, «Диво» почнеться опівдні 26 травня. Спочатку вулицею Сагайдачного, «вхід на яку буде оформлено старовинним гербом Києва», рушать «Великі київські князі»: Ярослав Мудрий, Володимир Святославович, княгиня Ольга та інші. Вони будуть на конях, за ними піде піше військо. Чи варто казати, що всі будуть одягнені в костюми часів Київської Русі?

Першим вирушить човен із засновниками міста на автомобільній платформі. Відразу скажемо, що оренда цього транспортного засобу, згідно з кошторисом заходу, обійдеться в 30 тисяч гривень - 6 тисяч доларів! - але про фінанси трохи нижче. Отже, князі пройдуть до Хрещатика, де кожен займе своє місце. У цей час із Подолу до Європейської площі пройде ще один марш. У кінцевій точці ходи учасників заходу зустрінуть ті, кого в документі названо «сучасними Великими київськими князями». Ви можете подумати, що Великих київських князів гратимуть актори, а ось і ні. Відповідно до сценарію це будуть справжні, живі депутати Київради. Потім народні обранці «за власним бажанням починають демонструвати гостям Новий Київ, новий для них, і головну вулицю міста - Хрещатик».

Тут хотілося б перервати на хвилину урочисту ходу. Подивіться на портрети цих людей - хто з них гідний звання Великого київського князя: Олесь Довгий? Степан Черновецький? Володимир Бондаренко? Може, Великий київський князь - Михайло Бродський? Крім того, хочеться запитати: чи знав головний сценарист, що в одну історичну одиницю часу може бути тільки один-єдиний Великий князь Київський, на те він і Великий? І чи подумав «кріейтор», що поквапився наректи когось князем?

Та нічого, далі - ще веселіше. «Прямуючи від Європейської площі до майдану Незалежності, депутати Київради показують зміни, які відбулися за століття». Які ж зміни можна побачити на цьому короткому проміжку Хрещатика? Це буквально декілька будівель, кожну з яких зведено після війни, і приємно, що серед них - будинок за адресою Хрещатик, 4, де розташований УНІАН. Проте нинішні депутати не мають жодного стосунку до спорудження цих будинків. Якби над Хрещатиком працювали «сучасні Великі князі», він би був місивом зі скла і бетону з рідкісним вкрапленням «свічок».

Гаразд, ідемо далі. Виявляється, на Майдані встановлять ще один театральний майданчик, на ньому депутати, котрі вмирають від бажання продемонструвати гостям Новий Київ, «звітуватимуть» про те, що відбувається в місті. Тут же відбудуться діалоги народних обранців з «Великими київськими князями». У цій частині сценарію написано, що ролі останніх виконуватимуть уже актори, а не депутати. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як це відбуватиметься - може, вони швидко переодягнуться, а може, станеться якесь диво? Так чи інакше, не варто дивуватися, що, за планом, «діалоги мають бути веселі, гумористичні». Насміявшись таким чином досхочу, усі рушать до мерії, де відбудеться «спілкування гостей з депутатами Київради», які покажуть гостям дещо, назване в сценарії як «свій Палац».

На перехресті Хрещатика й Хмельницького буде збудовано ще один сценічний майданчик. Поки не вказано його призначення, але хода продовжиться в напрямку Бесарабської площі. Там будуть встановлені декорації Львівських воріт, які «символізують вхід у Євросоюз». Банер з символікою ЄС установлять на початку вулиці Червоноармійської. Тут міські депутати зустрічаються з дипломатичним корпусом з Європи і запрошують його на трапезу в Колонний зал Київради о 14.00. Планується, що це буде саме та пропозиція послам, від якої вони не зможуть відмовитися, тим більше що в Київраді всіх зустріне мер Києва.

О 16.00, після того як учасники свята скуштують всіляких наїдків, ситі, задоволені вони виходять з будівлі КМДА, поряд з якою стоятиме п`ятсот барабанщиків і стільки ж дівчат у лляних сукнях часів Київської Русі. Вихід мера супроводжуватиме барабанний дріб. Потім усі пройдуть до Золотих Воріт. Тут працюватимуть над фарбуванням їх дерев`яних ґрат у золотий колір. У цей час мер Києва «у присутності почесних гостей робить завершальний акцент у фарбуванні». Закінчиться все екскурсією мера з гостями до Конча-Заспи на туристичному судні. Остання пропозиція сценарного плану: «На зворотному шляху їх зустрічають сто човнів з ліхтарями, і на честь Дня Києва відбувається святковий феєрверк на Дніпрі винятково золотого кольору».

Погодьтеся, буде весело, адже інакше як матеріалізацією духів і роздачею слонів все це не назвеш. Оптимізму додає той факт, що бюджет свята - 5550000 гривень, тобто більш як мільйон доларів. Найбільша стаття витрат - близько двох мільйонів гривень - піде на встановлення платформ і майданчиків, гонорари артистів становитимуть 650 тисяч гривень, а ось режисери та сценаристи (зокрема, мабуть, автори цього плану) отримають на всю бригаду півмільйона гривень - сто тисяч доларів. Гірше - барабанщикам та дівчатам, які символізуватимуть давньокиївських красунь: вони одержать усього по 50 гривень на брата й сестру. Але найменші гонорари в масовки: кожному з п`яти тисяч чоловік (!) відведено по тридцять гривень. І це при тому, що оренда одного автомобіля обійдеться в шість тисяч доларів - дорожче, ніж робота всіх п`ятисот барабанщиків, разом узятих.

Хто, питається, у Києві працюватиме за таку платню? Адже навіть епізодична участь у такому дійстві потребує кількох репетицій. Утім, у бюджеті дійства є графа «інші витрати». Вона дорівнює 600 тисячам гривень, більш як сотні тисяч доларів. Напевно, щось заплатять із цих грошей, а якщо ні, теж нічого страшного.

Можна ще познущатися з «таланту» сценаристів, котрі написали цей план, називаючи їх “масовиками-затійниками” з сільського клубу. Можна іронізувати з приводу невідповідностей у кошторисі та домислювати, як спишуть відведену на свято суму, а це в 16 разів більше, ніж торік. Є в цьому плані, підписаному найвищими чинами столиці, ще купа делікатних моментів. І все це було б по-своєму смішно, коли б не одна обставина.

Погодьтеся, «Фестиваль Дива і Краси «Золоті ворота» в запропонованому вигляді має відтінок дійства магічного характеру. Враховуючи той факт, що Черновецький людина езотеричного складу і яку називають - уже не тільки позаочі - Космосом, це не видається простим збігом. Фестиваль нагадує... містичний церемоніал зведення царя на трон. Можна, звичайно, це назвати на старий лад - київським столом, але суть від того не міняється.

Так заведено в усьому світі: християни їдять хліб - плоть Ісуса, п`ють вино - його кров, вудуїсти ліплять з воску ляльки ворогів і штрикають їх голками, послідовники фен-шуй носять у своїх гаманцях спеціальні монети, здатні притягувати гроші. Люди вірять: щоб відбулася та чи інша подія у світі реальному, необхідно провести якісь дії у світі символічному.

Мер залишить на ґратах Золотих Воріт символічний мазок пензля. А це найцікавіше. Справа в тому, що ґрати цих воріт ніколи не були золотого кольору, золотим був купол церкви над входом, і подібне можна побачити на вході до Києво-Печерської Лаври. То навіщо сучасний Великий Князь фарбуватиме їх у золотий колір?

Та й усе свято проходитиме на золотому фоні. Чи не бачите ви в цьому елементи поклоніння золотому ідолові? Ні? Тоді любуйтеся «святковим феєрверком на Дніпрі винятково золотого кольору».

Антон Зікора