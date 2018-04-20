Омельченко поскаржився Президенту на Черновецького

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО письмово повідомив керівництво України про перешкоджання у виконанні його обов’язків з боку нового міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це О.ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив в інтерв’ю УНІАН.

Він зазначив, що і в понеділок, і вчора, і сьогодні перебуває на роботі і продовжує виконувати свої обов’язки голови держадміністрації. "Я на роботі”, - підкреслив О.ОМЕЛЬЧЕНКО, водночас його не допускають у власний кабінет.

Зокрема, він повідомив, що в неділю вночі замок його кабінету був зламаний та встановлений новий. І це відбулося, зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО, в присутності служби “Титану”, в присутності вищих офіцерів Міністерства внутрішніх справ та Головного управління МВС у м. Києві. Тієї ж ночі було замінено охорону в мерії і надано наказ не пускати голову КМДА в приміщення. Таким чином, коли О.ОМЕЛЬЧЕНКО в понеділок о 7 ранку (початок робочого дня у О.ОМЕЛЬЧЕНКО – УНІАН) приїхав на роботу, то нові охоронці не пустили його в мерію.

“Я письмово поставив всіх до відома – Президента, голову Верховної Ради України, голову уряду, начальника СБУ, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, а також голову Ради нацбезпеки і оборони Анатолія КІНАХА. Всіх поставив письмово до відома”, - зазначив голова КМДА щодо своїх дій з цього приводу. Тобто листи були відправлені найвищим посадовцям в понеділок в першій половині дня.

На сьогоднішній день О.ОМЕЛЬЧЕНКО продовжує виконувати свої обов’язки голови КМДА. “Указу Президента на звільнення голови КМДА нема і тому я виконую обов’язки свої, підписую розпорядження всі. Інша справа, що заходжу в кабінет до зама, який веде секретаріат, до зама, який веде юридичні питання і до першого зама Івана ФОМЕНКА, оскільки іншого виходу нема сьогодні”, - зауважив він.

Довідка УНІАН: До Президента України Віктора ЮЩЕНКА поки не надходило подання прем’єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА щодо кандидатури на посаду голови Київської міської державної адміністрації, повідомили у прес-службі Президента України.

14 квітня переможець виборів міського голови Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на першому засіданні столичної міськради одержав посвідчення мера й офіційно обійняв посаду.

Водночас головою Київської міськдержадміністрації на сьогодні ще залишається Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Згідно із законом про столицю, КМДА очолює міський голова Києва.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО впродовж сьогоднішнього робочого дня підписав 18 розпоряджень.

З копіями цих документів у КМДА ознайомився кореспондент УНІАН.

Близько половини цих розпоряджень стосуються надання фінансової допомоги ветеранам, інвалідам, сім’ям загиблих та ін., а також допомоги громадським організаціям столиці.

Так, згідно з прийнятими рішеннями, для надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам війни Києва з нагоди відзначення 61-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні з міського бюджету виділено кошти в сумі 8 млн. 244 тис. грн.; для здійснення виплат у поточному році одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих на виробництві у 2005 р. виділено близько 9 тис. грн.

Для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та дітей війни столиці у цьому році передбачено кошти в сумі 282 тис. грн. Крім цього, серед інших громадських організацій, допомогу отримає Координаційна рада міських громадських організацій інвалідів в сумі понад 60 тис. грн. для виконання статутної діяльності, ще понад 76 тис. грн. виділено з столичного бюджету для надання фінансової підтримки Київському міському комітету Товариства Червоного Хреста України. Всі кошти для надання допомоги киянам та громадським організаціям передбачені загальноміською комплексною програмою “Турбота” на 2006-2010 рр.

Серед підписаних розпоряджень є також документ, що затверджує загальноміські заходи щодо проведення у столиці в цьому році Року захисту прав дитини.