Тимошенко не заморожуватиме соціальні виплати заради кредиту МВФ

У Кабінеті міністрів України спростовують заяви представника Партії регіонів Михайла ПАПІЄВА про те, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО готова заморозити соціальні виплати заради отримання від Міжнародного валютного фонду чергового траншу кредиту.

По це йдеться у переданій УНІАН заяві Управління у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

В Кабміні заявляють, що наведена у заяві народного депутата від Партії регіонів Михайла ПАПІЄВА інформація про зобов’язання уряду перед МВФ абсолютно не відповідає дійсності.

“Напевно, повністю корумпованому екс-міністру праці та соціальної політики важко уявити, що існують уряди, для яких на першому місці стоїть добробут людей, а не нажива на ветеранських окулярах”, - говориться у заяві.

В Кабміні нагадали, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО протягом важкого кризового 2009 року жодного разу не затримав виплату пенсій та зарплат. Більше того, зазначається в повідомленні, уряду вдалося поступово підвищувати пенсії на солідні суми – на відміну від тих жалюгідних 60 копійок, які Партія регіонів “кинула пенсіонерам як подачку під соусом підвищення соцстандартів”.

В Кабміні також нагадали Партії регіонів, що ідею збільшення пенсійного віку днями озвучили “саме ваші партнери з Секретаріату Президента України”. “Шкода, що “регіонами” продовжують практику введення українців в оману та видавання своїх хворобливих здогадок за дійсне”, - зазначається у документі.

“Уряд Юлії ТИМОШЕНКО стояв і стоятиме на захисті інтересів простих українців. Ні про яке замороження виплат чи зміну пенсійного віку йтися просто не може”, - наголошують в Кабімні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від Партії регіонів М.ПАПІЄВ вимагав від прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО оприлюднити та опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації свого листа, з яким віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ відбув до Вашингтона для консультацій з керівництвом МВФ.

“Як стало відомо з оточення прем`єра, для прискорення отримання четвертого траншу МВФ до президентських виборів ТИМОШЕНКО йде на все. Навіть на такі антинародні зобов’язання, як замороження зарплат, пенсій і соціальної допомоги в наступному році, і що саме волаюче - на підвищення в 2010 році пенсійного віку для чоловіків - до 65 років, а для жінок – до 60 років”, - стверджує М.ПАПІЄВ.