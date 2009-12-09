У Януковича вимагають, щоб Тимошенко показала свій лист до МВФ

Народний депутат України від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ вимагає від прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оприлюднити та опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації свого листа, з яким віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ відбув до Вашингтона для консультацій з керівництвом Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

«Як стало відомо з оточення прем`єра, для прискорення отримання четвертого траншу МВФ до президентських виборів ТИМОШЕНКО йде на все. Навіть на такі антинародні зобов’язання, як замороження зарплат, пенсій і соціальної допомоги в наступному році, і що саме волаюче - на підвищення в 2010 році пенсійного віку для чоловіків - до 65 років, а для жінок – до 60 років”, - стверджує М.ПАПІЄВ.

За його словами, повторюється ситуація з «листом трьох» в НАТО, коли українське суспільство по факту дізналося про цей лист, який було відправлено до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

«Я нагадую прем`єр-міністрові ТИМОШЕНКО, що Кабінет міністрів – це колегіальний орган, і перш ніж підписувати документи від імені уряду, треба пред`явити суспільству належним чином оформлене рішення уряду, підтримане більшістю його членів. Особливо коли мова йде про питання, які стосуються усіх без виключення громадян України», - резюмував народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Г.НЕМИРЯ провів у Вашингтоні консультації з керівництвом МВФ щодо надання нашій країні наступного траншу.

За даними прес-служби віце-прем`єра, сторони обговорили стан та перспективи співпраці між Україною та МВФ та необхідні кроки для виділення наступного траншу МВФ.