"30 кроків" Незалежності. 2011-й – Арабська весна, тюрма для Тимошенко, "Свобода" проти комуністів та валюта за паспортом

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 2011-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

Туніс мав всі шанси стати другим Єгиптом для українських туристів. Тисячі мандрівників уже переймалися раннім бронюванням на пляжі цієї північно-африканської країни. Аж раптом у 2011 році - новина про самоспалення нікому невідомого 26-літнього торговця фруктами… Поліція конфіскувала у нього товар та електронні ваги. Хто ж міг знати, що ця містечкова трагедія стане пусковим гачком параду революцій на половині континенту.

Їх назвали - арабська весна. Протести у Тунісі спробували потопити у крові. Та коли армія стала на бік народу, президент тікає з країни. Акції непокори арабів стали новим феноменом, бо самоорганізація людей відбувалася через соцмережі. Саме так повстав Єгипет. Масові акції призводять до відставки президента Мубарака. 11 травня вже колишній президент постане перед судом, звинувачений у навмисному вбивстві мирних демонстрантів. Його засудять до довічного ув’язнення. Далі арабська весна перекинеться в Лівію та Сирію, де перетвориться на криваві громадянські війни.

11 березня 2011 року Японія переживає найстрашніший землетрус в історії країни - майже 9 балів за шкалою Ріхтера. Лише під завалами гинуть понад п’ять тисяч людей. Друга частина драми - велетенське 12-метрове цунамі. Ця хвиля зруйнує та змиє в море близько сотні тисяч будинків.

Але найбільша трагедія - ще попереду. Після цунамі на атомній станції Фукусіма вимикається електрика. Аварійне охолодження виходить з ладу і реактори один за одним починають загорятися та вибухати. Після чотирьох вибухів весь персонал евакуюють, але на станції з власної волі залишаться близько сотні добровольців - солдатів та інженерів. Протягом кількатижневих титанічних зусиль ці герої частково відновлюють роботу апаратури в реакторах. Попри величезне радіоактивне забруднення тисячі тонн океанських вод та повітря, вдається уникнути повного руйнування реакторів, як це сталося в Чорнобилі. В грудні 2011-го всі аварійні реактори вдається зупинити.

В Україні у 2011 році тривають розправи над політичними ворогами Януковича. Ряд міністрів та голів відомств уряду Тимошенко тікають з країни, інші опиняються в СІЗО чи під підпискою про невиїзд. 11 квітня 2011-го проти Юлії Тимошенко порушують кримінальну справу. Інкримінують перевищення службових повноважень під час підписання угоди з Путіним про закупівлю газу у 2009-му році. Тоді, після зупинення схем Росукренерго, Росія припинила будь-які поставки газу в Україну. Очільниця уряду підписала кабальну угоду – з ціною в 450 доларів за тисячу кубометрів газу.

Судочинство відбувається блискавично. 5 серпня в залі суду Тимошенко арештовують, а вже 11 жовтня суддя Родіон Кірєєв зачитує вирок - Тимошенко винна, вона своїми діями фактично подарувала Росії близько 200 мільйонів доларів.

Колишня прем’єрка їде в Харківську колонію на сім років. Але проти неї порушують все нові і нові кримінальні справи: звинувачуючи в створенні ЄЕСУ та вбивстві Щербаня. Здоров’я залізної леді виявляється не таким вже залізним - в колонії починаються проблеми зі спиною, і вся країна бачить колишню кандидатку в президенти в інвалідному возику. Юлю випустять лише 22 лютого 2014-го, після втечі в Росію Віктора Януковича. Тимошенко за кілька тижнів змінить інвалідний возик на звичні високі підбори.

У 2011 році Україну продовжують різати політтехнологічним ножем. Партія «Свобода», якою російські телеканали лякають власне населення, восени 2010-го виграє місцеві вибори на Львівщині.

Щоб роз’ятрити свободівців, у Львові напередодні 9 травня висаджується проросійський десант з Криму. Вони привозять з собою величезний радянський прапор. Львів вибухає. 9 травня 2011 року відбуваються перші озброєні сутички комуністів з націоналістами. Зброя поки що - суто травматична. Але телевізійні гаубиці путінських медіа отримали перші набої для гібридної війни і починають демонізацію Західної України.

11 травня 2011 року в містечку неподалік столиці Пакистану завершилося життя терориста номер один – Усами бен Ладена. Його власний джихад починається в Афганістані на війні проти СРСР, і з появою організації Аль-Каїда розширюється на весь ісламський світ - від Чечні та Узбекистану до Боснії та африканських країн. Він стає терористом номер один задовго до подій 11 вересня 2001 року. Відповідальність за захоплення літаків, що зруйнували вежі-близнюки, бен Ладен бере на себе лише у 2004 році. Відтоді про його смерть повідомляють шість разів. Та сталася вона лише через 10 років.

Ліквідація Усами була наслідком чотиригодинної операції загону морських котиків США. Після впізнання тіла його прах поховають в Аравійському морі. Аль-Каїда визнає смерть свого вождя та обіцяє довічну помсту.

22 липня 2011 року у Норвегії 32-річний Андерс Брейвік довів, що одна людина може стати терористичною організацією. У спланованих ним терактах він вб’є 77 людей.

Брейвік - радикальний противник мультикультуралізму, глобалізму та ісламу. Готуватись до атаки почав заздалегідь - зареєстрував сільськогосподарське товариство, щоб купувати велику кількість добрив, з яких виготовив потужні бомби. Крім вибухівки, Брейвік зміг купити карабін та пістолет. Бомбу вагою до 900 кілограмів він завантажить в мікроавтобус, який підірве в урядовому кварталі Осло.

Цього ж дня Брейвік, уже передягшись у поліцейську форму, добре озброєний, на спеціально підготованому човні, перебереться на один з островів, на якому проходять літні збори молодіжного крила Робітничої партії. Понад годину озброєний терорист безперешкодно розстрілює людей, яким нікуди тікати. Встигає вбити 70 осіб, а потім здається поліції. Андерса Брейвіка засудять до 21 року ув’язнення, з можливістю подовжити вирок. Його батьки зрікаються його, а решта родини досі переховується від помсти родичів чисельних жертв, користуючись програмою захисту свідків.

З 23 вересня 2011 року боротьба з корупцією в Україні доходить до святого - обміну валюти. Тепер, щоб обміняти навіть 1 долар, громадяни повинні пред’явити паспорт! Дивне правило викликає тривогу у простих українців, які намагаються виживати, вкладаючи кожну вільну копійку в більш менш стабільну американську валюту. Спочатку кожна операція вноситься в окрему базу, а з паспорта знімають копію. Але це правило викликає таке обурення, що дуже швидко Нацбанк дозволяє людям показувати будь-яке посвідчення особи, а до бази вносять лише ім’я та прізвище клієнта. Однак всі плани уряду вивести грошову масу з тіні ні до чого не призводять. Ближче до нового року обмінники вже повністю ігнорують нові правила.

Станіслав Ясинський

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter