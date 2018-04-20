Чи можлива помаранчева коаліція без прем’єрства Тимошенко?

Дві третини сказали “ні”, третина каже – “так”... “Капут настане все одно”... “Її взагалі до прем’єрського крісла підпускати не можна”... “Лише так і ніяк інакше”... “Ніякої коаліції не буде”... “А чи потрібна країні така коаліція?”...

На запитання, сформульоване на УНІАН-сайті так – “Чи можлива помаранчева коаліція без прем’єрства Ю.Тимошенко?” – 41,6% відвідувачів сказали “У жодному разі”. Ще 25,4% вважають такий розклад малоймовірним. Таким чином дві третини наших читачів гадають, що помаранчева коаліція може бути реалізована лише в тому разі, якщо прем’єр-міністром стане Тимошенко.

Водночас майже третина (30%) респондентів вважають реальною таку коаліцію і без її прем’єрства. Не знають відповіді на це запитання 1,7%.

На сайті пропонувалися такі варіанти відповіді: “Так”, “Малоймовірно”, “У жодному разі”, “Не знаю”, “Свій варіант”. Серед “своїх варіантів”, зокрема, такі: “Друзі, капут настане все одно”; “Її взагалі до прем’єрського крісла підпускати не можна”; Можлива без unian.net”; “Янукович – прем’єр!”; “Лише так і ніяк інакше”; “Ніякої коаліції не буде”; “Ні – помаранчевій коаліції!”; “Можлива, але це буде недемократична коаліція”; “А чи потрібна країні така коаліція?”; “Краще без усіх”; “Єдиний порятунок”; “Дуже на це сподіваюсь”.

Зауважимо, що в запитаннях – відповідях не відображаються оцінка ситуації, симпатії, позиції респондента.

Загалом відповіло 1944 чоловік (разом на українськомовній та російськомовній версіях), в результатах показано середні показники. Опитування УНІАН не є репрезентативним.