Казначейство заблокувало гроші Закарпаття: рятувальники - без пального

Закарпатські рятувальники через проблеми з Держказначейством під час здійснення протипаводкових заходів залишилися без паливно-мастильних матеріалів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Як ідеться у повідомленні, Закарпатське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства та ГУ МНС в Закарпатській області практично залишилися без паливно-мастильних матеріалів через те, що з 4 грудня органами Держказначейства не здійснювались перерахунки коштів державного і місцевих бюджетів.

З огляду на таку ситуацію губернатор Олег ГАВАШІ розпорядився терміново придбати паливно-мастильні матеріали у борг і зобов’язав Головне управління Держказначейства України у Закарпатській області якнайшвидше провести розрахунки.

За інформацією О.ГАВАШІ, станом на 23 грудня в органах Державного казначейства Закарпаття знаходилося неоплачених платіжних документів на суму 60 млн. грн. Із загальної суми практично третина – платіжні документи, прострочені більш як на 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Закарпатській області почалась повінь. Рівень води у річках піднявся більш як на 4 м.

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