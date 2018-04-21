Чому збунтував телеканал Інтер

Сьогодні вранці у ряді інформагентств з`явилася інформація про загрозу голодовки співробітників телеканалу, пов’язаної нібито з невмотивованим зменшенням зарплат. Журналісти УНІАН побували на телеканалі.

“Інтер” лихоманило. І це було помітно вже на прохідній. По той бік турнікета стояли групами співробітники каналу, на самому підступі до будівлі юрмилася добра сотня журналістів з камерами й диктофонами. Ми увійшли до будівлі й поцікавилися в охорони на прохідній, де буде прес-конференція, і почули непривітне: не знаємо ні про яку прес-конференцію. До нашого фотографа підійшов кремезний чоловік: «Тут знімати не можна» – «А це чому? – поцікавилися ми, – адже, згідно з законом про інформацію...» Чоловік не дав договорити, гаркнув: «Сказав не можна, значить, не можна. Я попередив, нарікайте на себе».

Інформація про те, що на телеканалі скандал, поширилася серед журналістів за якихось кілька годин. Уранці в інформаційних агентствах з`явилися повідомлення про те, що днем раніше нове керівництво каналу повідомило журналістів, що їм на сорок відсотків урізується зарплата – просто знімаються премії та бонуси. У відповідь на це журналісти написали лист менеджментові каналу з вимогою виплатити всі гроші, і залишилися ночувати в студіях. Вранці телефони «Інтеру» розривалися, до будівлі стали підтягатися журналісти елекстронних і друкованих ЗМІ, очікувалося, що до двох годин дня буде проведено прес-конференцію.

Поряд з прохідною містився ньюзрум, де, як нам повідомили, проходила зустріч інформаційно-аналітичної служби каналу з керівником Ганною Безлюдною.

Чекаючи результатів зустрічі, ми штовхалися серед ініціаторів цих подій.

Дмитро Ілларіонов, директор підприємства ТОВ «Доброго ранку», яке виробляє ранковий блок програм:

У середині січня нам офіційно оголосили, що зараз на каналі пройшла зміна менеджменту. Хоча реально нові менеджери – генпродюсер Ганна Безлюдна і Сергій Созановський – працювали з кінця грудня. За цей час нове керівництво не провело зустрічей з колективом, ми не почули стратегію розвитку каналу. Я досить довго не можу потрапити до Ганни Віталіївни Безлюдної, у її приймальні відповідають, що вона ініціюватиме зустрічі сама. А в цей час наші колеги телефонують нам і запитують, а чи правда, що ваша програма закривається? Про те, що програма «Ранок з «Інтером» може не вийти в ефір уже 5 лютого, я дізнаюся з Інтернет-сайтів. Мій колектив – це вісімдесят п`ять чоловік, і я не можу сказати нічого визначеного про їхнє майбутнє. За законодавством України, я повинен попередити людей, що проект закривають, за два тижні. І якщо я кажу, що проект закривають сьогодні, то несу відповідальність перед людьми. Від Ганни Віталіївни я не можу добитися відповіді. Що стосується нарахування зарплати, то я як директор підприємства сам займаюся цим, і зроблю все можливе, щоб люди отримали зарплату. При цьому є спонсор, готовий зайти на канал, але він не може поговорити з Ганною Віталіївною про спонсорство, тому що вона просто закрита для діалогу.

При цьому закрили програму «Перша експедиція», під загрозою закриття «Камеді клаб». Учора зібрали керівників підрозділів і поінформували, що сорок відсотків зарплати знімається. Це стало останньою краплею.

Юрій Кот, ведучий і один з режисерів програми «Все для тебе», сценарист і диктор:

Юрій Кот

У четвер, коли нам повідомили про скорочення зарплат, ми провели збори колективу й склали лист з вимогами до керівництва. Участь узяли такі структурні підрозділи, як проект «Ранок з «Інтером», студія пізнавальних та розважальних програм, інформаційно-аналітична студія, «Кіно», звукорежисери, служба управління ефіру, служба виконавчого продюсера, студія спортивних програм, студія музичних програм «Чекай мене», «Мелорама продакшн». Лист підписали триста чоловік. Зокрема, ми написали, що, вважаємо неприпустимим поголовне звільнення співробітників без причин і дотримання правових норм. Ми вважаємо неприпустимим зменшення оплати праці співробітників каналу без жодних пояснень та ігнорування зустрічі з людьми.

Уже відбулася низка звільнень. Є програма «Перша експедиція». Її закрили. Була програма «Ранні пташки» – справа смаку, але закрили. Під питанням закриття програми «Ранок з «Інтером». Хочу пригадати звільненого Валерія Бабича, керівника служби дизайну. Він – професіонал, якого звільнили без жодних пояснень.

Чому нове керівництво поводиться таким чином? Імовірно, їхнє завдання: підвищити прибуток, скоротити витрати. А прибуток підвищується за рахунок чого? Адже рекламний час давним-давно продано. Витрати скорочуються за рахунок того, що зменшуються витрати на нові програми, скорочуються зарплати. Усі нові програми заморожено до остаточного розгляду. В ефірах ідуть повтори. Наскільки я знаю, з деякими людьми не розплачуються. І через місяць-півтора ми втратимо рейтинг.

Учора, коли ми вимагали зустрічі з керівництвом, приїхав новий член правління Ярослав Парохняк, він став тим буфером, який не дав колективу вибухнути. Але ситуація напружена. Зрозумійте, справа не в грошах. Річ у тому, що порушують наші права, коли про зниження заявляють за чотири дні до виплати зарплати. І подивіться, почався механізм дроблення колективу. Керівництво намагається вести переговори з ініціаторами протесту поодинці.

Але ми йтимемо до кінця. Ми виходитимемо в ефір, ми не дамо приводу нас звільнити.

Ганна Баздирєва, заступник виконавчого продюсера «Ранок з “Інтером»:

Ганна Баздирєва

Учора колектив вибухнув. Ми дзвонили новому голові правління Сергію Созановському, вимагали зустрічі з генпродюсером Ганною Безлюдною. Тому що ми перебуваємо в інформаційному вакуумі. Зараз іде засідання інформаційно-аналітичної служби, але туди допускають далеко не всіх. Це ненормально, коли ми, співробітники програми, дізнаємося від третіх осіб, що з п`ятого числа нас нема в ефірній сітці. Це – ненормально, коли заднім числом знижуються зарплати. І це ненормально, коли людей звільняють без попередження.

Наші вимоги: якщо проект закривається, то учасники мають бути попереджені за два місяці, і щоб нам повернули бонуси, які фактично становлять частину зарплати.

Сергій Притула (Тернопільський Сірий), резидент «Камеді клаб Україна».

Сергій Притула ”Тернопільский сірий”

Наше безпосереднє керівництво, генпродюсер «Камеді клаб» після розмови з нинішнім керівництвом «Інтеру» не може дати чіткої відповіді про нашу подальшу телевізійну долю на телеканалі. Немає жодних чітких зобов`язань каналу перед нами, і це незважаючи на те, що знято повний цикл – дванадцять програм. Якщо ситуація не вирішиться, вестимемо переговори про перехід на інший канал.

Від автора. Минуло півтори години. Мороз міцнішав, з будівлі виходили співробітники, які запрошували погрітися нас в передтурнікетному передбаннику. Щоб якось прискорити зустріч, журналісти почали скандувати: «ІАС (інформаційно-аналітична служба) іди до нас”. Нарешті, до журналістів вийшли уповноважені ініціативної групи й дали маленький брифінг.

Ольга Балабан, керівник прес-служби телеканалу «Інтер»:

Максим Равреба і Ольга Балабан

Ганна Безлюдна цього разу зустрілася тільки з Інформаційно-аналітичною службою. З колективом телеканалу вона попросила зустріч пізніше, і ми на це пішли. Єдиний питанням, про яке ми говорили зараз, було – грошове. Хоча порядком денним для нас було несанкціоноване звільнення та закриття програм. Швидше за все, Ганна Віталіївна зустрінеться з колективами, кожною студією, кожною службою.

До 15 лютого керівники підприємств повинні подати відомості, у яких навпроти кожного співробітника має стояти цифра – який відсоток зарплати готовий виплатити керівник співробітникові підрозділу – дев`яносто чи сто відсотків. Як кожен керівник вважає. У цьому разі в середу-четвер зарплати будуть виплачені.

Максим Равреба, тележурналіст:

Ще вчора в колективі була паніка, що зарплати врізали. На зустрічі було сказано, що йдеться про створення чіткої мотивації заробітної плати.

Але добрим результатом стало те, що колектив сказав своє слово, висунув свої вимоги, і його послухали. Зустріч проходила не в тому форматі, у якому ми хотіли. Скорочення зарплат будуть, але вони, як нам пообіцяли, будуть мотивовані.

У будь-якому разі ми спостерігаємо за діями керівництва, і якщо ми побачимо незаконні мотиви, то відновимо акції протесту.

Від автора. З керівництвом «Інтеру» нам, на жаль, зустрітися не вдалося.

Маша Міщенко