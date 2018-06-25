Ціна газу: Азаров повертається до ідей Тимошенко?

Опалювальний сезон наближається до завершення, здавалося б, тема платежів за газ мала би відійти на другий план. Проте, Кабмін украй стурбований саме цією проблемою. За неповні 3 місяці поточного року всі категорії споживачів заборговували за блакитне паливо 7,8 млрд. грн. Такі наслідки минулої суворої зими і газової угоди, підписаної значно м`якшої – минулої зими. Хто у всьому винен, зрозуміло – уряд Тимошенко. Але що несподівано, так це вирішення проблеми, запропоноване новим Кабміном. 27 березня віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв зажадав, щоби всі комунальні підприємства до 30 березня відкрили рахунки із спеціальним режимом здійснення розрахунків за газ, пригрозивши чиновникам у разі невиконання звільненням. Йдеться про ті самі спецрахунки, якими, на думку окремих експертів, Кабмін Тимошенко на корені знищував всю теплокомуненергетику України. Неприємна, даруйте, тенденція. Про те, що до цього все йде, свідчить згасання в уряді оптимізму з приводу шансів умовити “Газпром” знизити ціну для України.

Варто нагадати, що законопроект про обов`язковий переказ коштів, одержаних підприємствами ТКЕ, на спеціальні рахунки в «Ощадбанку» був схвалений Кабміном ще в червні минулого року. Таким чином, уряд мав намір оптимізувати розрахунки теплокомуненерго і облгазів за спожитий газ з “Нафтогазом” з метою оплати закачування російського газу в ПГС України.

У ході селекторної наради 27 березня з главами облдержадміністрацій перший віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв закликав губернаторів в найкоротші терміни вжити усі можливі заходи для ліквідації заборгованості за спожитий газ. Він відзначив, що оплата проводиться «катастрофічно погано» і назвав ситуацію «провальною».

«Це підриває можливість безперебійної роботи всіх ланок паливно-енергетичного комплексу і ставить під загрозу зрив графіка розрахунків за імпортний природний газ. У цих питаннях необхідно дати лад», - заявив А.Клюєв.

За його словами, до 24 березня рівень розрахунків підприємств ПЕК склав 28%, а заборгованість – 5 млрд. грн. Найбільший борг в Києві – 1 млрд. 199 млн. грн., Донецькій області – 613 млн. грн., Дніпропетровській – 572 млн. грн., Харківській – 560 млн. грн., Луганській – 256 млн. грн.

У зв`язку з цим А.Клюєв доручив губернаторам до вівторка, 30 березня, забезпечити відкриття всіма підприємствами ТКЕ спецрахунків для надходження коштів з оплати за газ. Тих керівників, хто рахунок не відкриє, А Клюєв запропонував звільнити.

Щодо спецрахунків міністр ЖКХ Олександр Попов заявив, що “більш убивчого рішення для підприємств теплокомуненергетики, навіть якщо дуже сильно захочеш, не придумаєш. Тобто, у момент сплати грошей споживачами за житлово-комунальні послуги, конкретніше – за послуги теплокомуненерго, частина цих коштів автоматично, у вигляді певного відсотка, перераховуватиметься на спецрахунок і йтиме на оплату природного газу. А цей відсоток визначений у розмірі спожитих енергоносіїв. На практиці – до 60%”.

Простіше кажучи, міністр не згоден з вимиванням оборотних коштів підприємств ТКЕ. Як альтернативу, А.Попов пропонує прийняти законопроект, поданий депутатами від Партії регіонів, яким передбачається створення спеціального режиму оподаткування на додану вартість підприємств ЖКХ. «Він передбачає, що частина податку на додану вартість, що входить до складу тарифу, автоматично, коли ми платимо за комунальні послуги, перераховувалася б на рахунки цих комунальних підприємств і створювала б фінансовий ресурс. Ці гроші можна було б швидко і ефективно задіювати на впровадження енергозбереження у зв`язку з входженням в опалювальний сезон і очікуваним різким здорожчанням енергоресурсів», – переконаний міністр.

Проте, на його думку, Кабмін не тільки не підтримує такий прогресивний і антикризовий варіант, він добиває всю теплокомуненергетику, на корені її знищуючи.

Це круто, в Кабміні торжествує плюралізм думок. Такого ми ніяк не чекали від дисциплінованих “регіоналів”... І правильно робили, річ у тому, що наведена вище заява А.Попова була зроблена ним під час перебування на посаді міністра ЖКГ тіньового уряду, сформованого тоді ще опозиційною Партією регіонів. На сайті Партії регіонів можна без зусиль знайти коментар нинішнього міністра ЖКГ Олександра Попова від 24 червня 2009 року, в якому він в пух і прах розносить доручення Юлії Тимошенко про відкриття підприємствами ТКЕ спецрахунків.

Може, рахунки, які вимагає відкрити А.Клюєв на виконання постанови попереднього Кабміну від 22 червня 2009 року, усе ж дещо краще для ТКЕ, ніж ті, про які йшлося минулого року, чи це зовсім не ті рахунки, а інші, але теж спеціальні? Ні, рахунки ті ж, тільки ставши справжнім, а не тіньовим, міністром А.Попов поки утримується від критики.

Тут не можна не пригадати те, який потік критики звучав в адресу попереднього уряду і особисто Ю.Тимошенко з приводу планів підвищити ціни на газ для населення з 1 вересня 2009 року на 20%. Це було однією з умов надання Україні чергового траншу МВФ. Тоді підвищення не відбулося з досить дивної причини – своє «добро» Національної комісії регулювання електроенергетики не дала Федерація профспілок України, очолювана членом ПР Василем Харою. У ході президентської кампанії тема підвищення ціни газу для рядових українців неодноразово і вельми ефективно використовувалася проти Ю.Тимошенко. Природно, виборець має право розраховувати, що нова влада, яка так завзято відстоювала його інтереси, хоч би на перших порахс не забуде про свою обіцянку не підвищувати ціну газу.

Але що ми чуємо в ході наради з першим-віце-прем`єром 27 березня? Заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій Голубченко заявляє, що Київ має намір підвищити тарифи на тепло. «Ми провели нараду в Міністерстві з питань житлово-комунального господарства і починаємо процедуру поступового підвищення тарифів на тепло відразу після опалювального сезону», - сказав А.Голубченко. За його словами, існуючі на сьогодні тарифи на теплову енергію покривають всього лише 51% її собівартості. Так, ви не почули слово «газ», та зате «підвищення» і «тарифи» були точно. Те, що представник місцевої влади рапортує першому віце-прем`єрові про такі плани, дуже симптоматично.

Тоді ж, 27 березня, ще один тривожний сигнал прозвучав від віце-прем`єра Сергія Тігіпка. В ефірі телеканалу «Інтер» він заявив, що на суворі умови Росії, такі як приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану в обмін на зниження ціни на газ, Україні погоджуватися не можна.

За його словами, у разі виставляння Росією жорстких умов, Україна шукатиме інші варіанти вирішення проблем високої ціни на газ. У зв`язку з цим він нагадав, що наша країна має можливість збільшити обсяги видобутку власного газу, а також в перспективі використовувати зріджений газ, як це роблять Японія і Південна Корея.

Що стосується альтернативних варіантів здешевлення газу для України, то про них ми вже неодноразово чули, але річ у тому, що як збільшення видобутку власного газу, так і нарощування імпорту зрідженого – справа не одного місяця, а, може, й не одного року. Тоді як зниження цін самим “Газпромом” могло б вирішити проблему з його оплатою вже найближчим часом.

Як вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський, заява С.Тігіпко свідчить про те, що в уряді України сумніваються в успішності газових переговорів з РФ.

На його думку, без зміни контрактів, зокрема, обов`язкової закупівлі певного обсягу газу, нереально виглядають і перспектива збільшення обсягів газу власного видобутку і заміна природного газу скрапленим. Таким чином, відзначив експерт, без зміни контрактів у України не буде мотивації для впровадження енергозбігаючих технологій виробництва.

Усе це говорить тільки про одне – Кабмін Миколи Азарова, як і Кабмін Юлії Тимошенко, буде змушений піднімати ціни на газ для населення. І справа тут вже не в МВФ, а в тому, що щорічно “Нафтогаз” змушений знаходити мільярди гривень для покриття різниці між закупівельними цінами на газ і тією ціною, за якою він реалізується населенню, або як ще прийнято говорити, домогосподарствам. У розпалі виборчої кампанії нам багато чого наобіцяли, але українцям не варто було забувати про одне – ціна, яку вони платять за газ, чи не удвічі нижча його ринкової вартості. Ну що ж, тепер нам про це нагадали...

Антон Лосєв (УНІАН-Економіка)