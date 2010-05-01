Глава Газпрому розповів, як буде побудоване об'єднання з Нафтогазом

Голова Газпрому Олексій МІЛЛЕР розповів журналістам, що об`єднання "Газпрому" і "Нафтогазу України" буде побудоване на основі обміну активами "по всьому газовому ланцюжку" від геологорозвідки до розподілу кінцевим споживачам. "Газпром має досвід реалізації операцій на основі обміну активами з німецькими і італійськими партнерами", - сказав О.Міллер, додавши, що за такою ж моделі можуть бути проведені операції з українською стороною.

Він нагадав, що "Нафтогаз України" володіє підприємствами у видобувній і газотранспортній сферах, а також у підземному зберіганні і розподілі. "Газпром теж має значні активи, і ми готові розглянути можливість розміну активів, фактично це питання про об`єднання двох компаній", - пише РосБізнесКонсалтинг. При цьому він зауважив, що Україна дістане доступ до "величезних ресурсів" Газпрому.

Відповідаючи на запитання про те, чи означає це, що Газпром братиме участь в модернізації газотранспортної системи України, О.Міллер відповів: "Поза сумнівом, так. Ми будемо зацікавлені в тому, щоб інвестувати в газотранспортну складову".

Як повідомляв УНІАН, після закінчення засідання в Сочі міжурядового комітету з питань економічної співпраці українсько-російської міждержавної комісії прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував об`єднати російський «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

«Я зробив ще одну пропозицію, над якою треба подумати. Як ми говорили про інтеграцію в ядерній сфері, ми готові те саме зробити в газовій. Пропоную об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», - сказав В.Путін.