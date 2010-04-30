Путін запропонував об'єднати Газпром і Нафтогаз

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував об`єднати російський «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву В.ПУТІН зробив після завершення засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Сочі.

Практично всі присутні в залі сприйняли цю заяву із здивуванням, вона стала для них несподіванкою.

«Я зробив ще одну пропозицію, над якою потрібно подумати. Як ми говорили про інтеграцію в ядерній сфері, ми готові те саме зробити в газовій. Пропоную об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», - сказав В.ПУТІН.

Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР у коментарі УНІАН заявив, що це питання вимагає додаткового обговорення. «У нас ще будуть консультації», - сказав О.МІЛЛЕР.

Ряд членів міжурядового комітету повідомили УНІАН, що тема об`єднання НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» не обговорювалася на засіданні комітету і навіть не порушувалася. І така заява прем`єра Росії була абсолютно несподіваною для всіх.