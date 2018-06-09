20 мільярдів доларів на економічну експансію

Росіяни вириваються в лідери у банківській системі України Український уряд має намір продати банки, націоналізовані минулого року. Хоча схема продажу остаточно не узгоджена, представники органів влади сподіваються, що покупцями виступлять росіяни. Досі російський капітал, маючи в Україні 11 банків, посідав відносно скромне місце у банківській системі країни. Однак прогнозований відхід з ринку західних фінансових структур і масштабні плани урядів України та Росії з промислової кооперації можуть посилити позиції російського капіталу.

На початок літа в Україні було зареєстровано 176 банків, із яких 51 належить іноземним структурам. За обсягом активів на цей рік російські «Альфа-банк», «Промінвестбанк» (належить «Внешэкономбанку») та ВТБ-Банк (власність російського «Внешторгбанка») входять до десятки найбільших. Інші фінустанови з російським капіталом, серед яких і дочірній банк «Сбербанка» РФ, досі істотно відставали від лідерів. Зате західні банківські структури, які активно завойовували український ринок до 2007 року, раніше міцно закріпилися у верхній частині списку найбільших.

Ситуація стала змінюватися влітку минулого року, коли, як вважається, банківська система України сягнула дна кризи. Уряд Юлії Тимошенко, намагаючись не допустити краху, прийняв політичне рішення про рекапіталізацію низки структур. У підсумку Нацбанк України запровадив тимчасові адміністрації у 25 комерційних банках, лише п’ять із яких успішно подолали кризові явища. Порятунок банків проходив, зокрема за такою схемою: мінфін випустив і зарахував до статутних капіталів затверджених урядом проблемних банків облігації внутрішньої державної позики, які потім буди викуплені Нацбанком.

Прикладом успішної рекапіталізації вважаються «Родовід Банк», «Укргазбанк» і банк «Київ». Їхній порятунок став державі, за офіційними даними, приблизно у 2 млрд. дол. У підсумку уряд став фактичним власником трьох структур: державі належить в «Укргазбанку» – 87,7% акцій, у «Києві» – 99,93%, у «Родовід Банку» – 99,99%. Хоча Юлія Тимошенко збиралася приєднати цю трійку до кількох державних банків, що існують та успішно працюють, але ця ідея не була втілена. Експерти зазначають, що націоналізовані структури тільки зовні виглядають стабільними, за підсумками минулого року на їхню частку припало близько 30% збитків банківської системи України. Спроба держави підтримувати нове господарство на плаву обернулася б неприпустимими витратами держбюджету.

На цьому зробив акцент і головний кредитор України – Міжнародний валютний фонд, який вимагав від влади позбутися проблемної власності. Ще у березні віце-прем’єр Сергій Тігіпко повідомив, що уряд планує продаж «Укргазбанку», «Родовід Банку» та «Києва». Він пояснив, що ставиться завдання якщо не заробити на угоді, то хоча б повернути до держбюджету кошти, витрачені на рекапіталізацію. Утім, галузеві аналітики скептично оцінили такі плани, зазначивши, що інвестори не тільки припинили цікавитися купівлею українських банків, але, побоюючись другої хвилі кризи, намагаються продати структури, що належать їм. У ЗМІ раз по раз з’являється, а потім спростовується інформація про купівлю-продаж банків, які належать західним інвесторам.

Пояснюючи ситуацію, один із чиновників сказав, що робота комерційних банків в Україні залишається збитковою, а частка проблемних кредитів, сягаючи в окремих фінустановах 30%, є рекордною у Європі. При цьому він зазначив, що криза дала змогу набрати вагу російським банкам: «Якщо до кризи росіяни посідали скромне місце, концентруючись в основному на обслуговуванні операцій, пов’язаних із роботою великого російського бізнесу в Україні, то зараз ситуація змінюється. З одного боку, кількість таких операцій і масштаб економічної взаємодії між Україною та РФ стрімко збільшується завдяки спільним проектам, що готуються. З іншого боку, росіяни розширюють межі своєї діяльності, завойовуючи місце основного кредитора в Україні».

Дані відкритих джерел підтверджують слова чиновника: якщо на початок 2009 року російські банки видали близько 10% кредитів українським юридичним особам, то за рік збільшили частку майже до 15%, а за перше півріччя цього року наростили обсяги кредитування ще приблизно на 5%. Найбільш активними кредиторами виступали ВТБ-Банк і «Промінвестбанк».

Економіст Ігор Луценко зазначив, що діяльність росіян на банківському ринку України має політичну підтримку. «За моїми даними, банківські структури, афільовані з російським урядом, мають величезний бюджет – на рівні 15-20 мільярдів доларів, – який може бути використаний у процесі українсько-російської економічної інтеграції. Простіше кажучи, росіяни зараз зацікавлені у купівлі усіх українських активів більш чи менш пристойної якості майже у будь-якій галузі, в тому числі у банківській сфері», – сказав експерт.

Про те, що російський капітал має намір посісти провідні позиції в Україні, заявив і один із співробітників Фонду держмайна (ФДМ). Він зазначив, що при продажу перших трьох націоналізованих банків українська сторона робить ставку саме на російських покупців. Минулого тижня ФДМ оприлюднив свої пропозиції щодо процедури продажу. Йшлося про проведення відкритих аукціонів. Хоча інші державні відомства України не виключають продажу акцій на біржах.

Тетяна Івженко, «Независимая газета» (РФ),

переклад - з сайту "Главред"