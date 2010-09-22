Азарову на ярмарку підсунули картоплю за 3,50 і гречку за 8 грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не зміг оцінити реальну цінову ситуацію на ринку продовольства, відвідавши ярмарок сільськогосподарських продуктів у Печерському районі Києва 18 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Я приїхав на Печерський ринок, і, напевно – збіг такий, що там, куди я приїхав, і картопля була по 3,5 грн, і гречка - по 8 грн. Жодних черг, усе було чудово. Я подякував тим, хто брав участь в організації цієї роботи. Однак, коли повернувся до свого кабінету, мені поклали (на стіл - УНІАН) зовсім іншу довідку - яка реальна ситуація по всіх ярмарках Києва. У підсумку – два керівника департаментів Міністерства аграрної політики були того ж дня звільнені з роботи. Ось на такі жорсткі заходи доводиться йти, бо не вибудувана ще система, що дозволяє вирішувати завдання ажіотажного попиту», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він запевнив, що урядові вдасться нормалізувати ситуацію на ринку і не допустити необґрунтованого підвищення цін, тим паче, що врожай і запаси зерна пшениці і гречки, картоплі й цукру достатні, щоб забезпечити внутрішній ринок цими продуктами, не імпортуючи їх.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня М.АЗАРОВ відвідав ярмарок сільськогосподарських продуктів у Печерському районі Києва. У торгових мережах і на ринках столиці вартість гречки і картоплі – на 50-70% вище тієї ціни, за якою ці продукти пропонували М. АЗАРОВУ на згаданому ярмарку.