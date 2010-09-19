Азаров хоче заспокоїти людей ярмарками

Проведення виїзних ярмарків сільськогосподарських продуктів разом з інтервенціями з Держкомрезерву, в разі необхідності, допоможе подолати ажіотаж, який спостерігається щодо деяких продуктів харчування, та надасть можливість громадянам купувати продукти безпосередньо у виробників за цінами, набагато нижчими, ніж у торгівельних мережах.

Як повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, на цьому наголосив прем‘єр-міністр Микола Азаров під час відвідання ярмарку сільськогосподарських продуктів у Печерському районі міста Києва.

«Нам потрібно, щоб населення заспокоїлося. Зараз на прикладі цього ярмарку видно, що черг немає. Картоплю можна купити по 3,50, гречку – по 8 грн. Запасів всіх продуктів у нас більш ніж достатньо. Незважаючи навіть на те, що врожай цього року зібрали менший, ніж торік», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Глава ряду доручив Київській міській державній адміністрації посилити роботу з організації та проведення ярмарків в усіх районах столиці, постійно розширювати асортимент та обсяги товарів.

Згідно з розпорядженням уряду, у всіх районах Києва протягом трьох тижнів проходить 70 сезонних ярмарків сільськогосподарських продуктів.