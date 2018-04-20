«Європейські цінності» зазнали в Києві фіаско

Довгоочікуваний «Марш свободи» - акція на захист легких наркотиків, намічена на 6 травня на Михайлівській площі в Києві, почалася набагато раніше за годину дня, як було заплановано його активістами. Коли до пам`ятника княгині Ользі стали стікатися прихильники легалізації марихуани, їх тут уже чекали націоналісти - представники УНА-УНСО, Української консервативної партії, Української націонал-трудової партії. Опоненти різко контрастували на фоні один одного. Більшість націоналістів були лисими, у багатьох же прихильників «легалайзу» на голові красувалися дредди - растаманські кіски. Перші були одягнені в суворий однотонний одяг і тримали в руках плакати "Ні легалізації наркотиків!", "Самогубство - злочин!», «Ні «Європейським цінностям» в Україні!». Осміхнені діти неділі віддавали перевагу яскравим - жовто-зелено-червоним - барвам. Багато хто був у майках із зображенням листочків конопель і підписом «Розшукується». Ріднив тих і інших вік - протиборчі групи складалися з молодих людей.

Скінхеди зустріли своїх опонентів вигуками: «Растамани, забирайтеся до Африки!» «Наркоманів - геть!» Особливо при цьому відзначився легендарний боєць Олесь Вахній, який рішуче повів своїх розпалених товаришів на прихильників легалізації. Викидаючи вгору праву руку, націоналісти рушили на прихильників легалізації , що прибували до місця акції. Вахній кричав у мікрофон: «Растаманів - до Африки!» «Наркомани - це гомосексуалісти!» і закликав міліцію обшукати учасників «Маршу свободи»:

- У них в кишенях коноплі!

Прихильники «легалайзу» боязко пояснили свою позицію: мовляв, ми хочемо вільно сидіти з друзями, палити і сміятися і, подумаєш, коноплі, чого там такого, марихуана дозволена в багатьох цивілізованих країнах. «Тим більше ми навіть не вимагаємо легалізації легких наркотиків, а толерантного ставлення до тих, хто їх вживає», - говорили вони.

Коли кількість учасників Маршу набралося більше сотні, націоналісти спробували пустити в хід кулаки, але міліція вчасно стягнулася до місця дії. Вона утворила стіну між протиборчими силами і почала охороняти прихильників «легалайзу». Інакше націоналісти просто розірвали б учасників Маршу на ефіопський прапор. (Взагалі зазвичай рвуть на британський прапор, але любителі конопель вийшли з триколором Ефіопії, символом «легалайзу»). Націоналісти зробили кілька спроб прорвати ланцюг міліції, на допомогу якій прийшов «Беркут». При всьому тому було видно, що провоохоронці були не готові до такого повороту подій.

Растамани вдавали, що нічого не відбувається. Деякі з них сіли просто на бруківку і почали вистукувати африканські ритми на принесених із собою барабанах. Націоналісти й далі викрикувати: «Ні наркотикам! Наркомани - виродки!». «Пияцтву - бій!», - парирували їм.

Повітря наповнилося запахом розкурюваних конопель, що спровокувало націоналістів ще на кілька атак. Зав`язалася колотнеча з міліцією, в результаті якої один майор позбувся кашкета і погона.

- Ми вас ненавидимо! - кричали націоналісти.

- Ми вас любимо! - відповідали любителі травички.

Там, де були прихильники «легалайзу», заклуботав дим. «Обкурилися», - подумали журналісти і кинулися знімати. Виявилось, це була димова шашка. Потім димові шашки полетіли у бік націоналістів. Їх кидали з «риштувань» будинку Дипломатичної академії. Один скінхед штовхнув шашку, міліціонери подумали щось своє і «прийняли» його. Націоналістові заламали руки і повели до машини. Одразу скінхеди побігли захищати товариша. Вони лягли на землю перед автомобілем, не давши йому рушити з місця. Тим часом націоналіст вибив двері машини і опинився на волі, після чого скінхеди повернулися до пам`ятника, де почали поливати прихильників «легалайзу» з новою силою.

Саме тоді на площі з боку націоналістів раптово з`явився негр. У білому костюмі і з розкішними дреддами- точнісінько культовий растаманський співак Боб Марлі. Схоже, африканець був туристом, увагу якого привернув галас. Журналісти кинулися фотографувати його, подумавши, що націоналісти зараз почнуть бити. Але, побачивши скінхедів, негр відразу ретирувався, почувши слідом: «Забирайся до Африки, чорна шоколадка!»

Під кінець акції міліція затримала двох. Тільки це вже були не націоналісти, а любителі конопель, що обкурилися і нічого вже не тямили, - їх заштовхали в «воронок» і відвезли. Жодна душа не стала вступатися за них. За якийсь час стало зрозуміло, що «Маршу свободи» не буде, але для тих прихильників «легалайзу», що хотіли залишити площу, це стало проблемою, оскільки вони опинилися блокованими скінхедами. Довелося дочекатися, поки лідер УНСО Ігор Мазур не привітав своїх товаришів з перемогою і не покликав всіх на фестиваль «Рок-січ» «слухати нашу, українську, музику».

Утім, більшість любителів конопель не поспішали розходитися. Вони почали просто на площі надувати кульки кольорів «легалайзу» і запустили їх у небо. Остання кулька, щоправда, була білою, але дуже великою, такою великою, що до неї прикріпили плакат із зображенням Тимошенко. Пам`ятайте, той, де благовида Юлія Володимирівна тримає в долонях землю, з якої проростає трава. Ясна річ, растамани наклеїли на постер ту траву, яка їм миліша. На цьому і закінчилася офіційна частина. І важко сказати, що було далі. Ігор Мазур на прощання багатозначно натякнув прихильникам «легалайзу» ще зустрітися з ними в місті. Отже, може, зараз їх десь відловлюють націоналісти.

До речі, протестувати проти «Маршу свободи» (загальносвітової акції, між іншим) вийшли також представники Посольства Божого, церкви, куди ходить київський мер Леонід Черновецький. Їх були чимало, більше, ніж націоналістів і прихильників «легалайзу» разом узятих, але у них було нудно. Віруючі просто годину простояли на Софійській площі, далеко від цих подій

Фото Дмитра Стаховського, УНІАН