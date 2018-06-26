Глави правлінь п'яти великих банків підписали лист Януковичу (текст)

Банкіри виступають проти внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту № 6465 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення механізмів функціонування платіжних систем і спеціальних платіжних засобів в Україні), який на даний час перебуває у профільному комітеті, без достатнього обговорення представниками ринку.

Про це йдеться у листі, підписаному главами правлінь п`яти банків, частка яких в загальному обсягу емісії платіжних карт становить 90% («Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль», банк «Форум», «Укрсоцбанк» і «Укрсиббанк»), і адресованому Президенту, прем`єр-міністру, керівникам парламентських фракцій і главі Антимонопольного комітету. УНІАН має у своєму розпорядженні текст листа банкірів.

«Законопроект передбачає рішення, які завдадуть значної шкоди комерційним банкам, їх клієнтам, торговим мережам і державі», - наголошується в листі.

Законопроектом № 6465 пропонується створення додаткових органів з питань регулювання банківської діяльності, зокрема Національної платіжної ради. Він має одержати значні повноваження, пов`язані з регулюванням ринку платіжних систем, включаючи і частину повноважень НБУ в частині контролю.

Крім того, проект закону вимагає створити спеціальну структуру - комерційний кліринговий центр, який у обов`язковому порядку замкне на собі обслуговування внутрішніх безготівкових операцій.

«Ми вважаємо створення такого центру неприйнятним, недоцільним і дуже витратним, оскільки потрібні як кошти на обладнання центру, так і зміна програмного забезпечення в усіх банків, які співробітничають з Visa і MasterCard», - відзначають банкіри.

На їх думку, законопроект потребує істотного доопрацювання, і неприпустимо, щоб він потрапив на розгляд парламенту в існуючому вигляді.

«Ми наполягаємо на тому, щоб проект закону повернули для обговорення серед основних учасників ринку, і не бачимо жодних підстав для негайного ухвалення якихсь змін до чинного законодавства», - зазначається у листі.

Довідка УНІАН. 3 листопада 2010 року відбулося засідання парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності, на якому були розглянуті законопроект № 6465 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення механізмів функціонування платіжних систем і спеціальних платіжних засобів в Україні) і законопроект № 6466 «Про внесення змін до Закону України «Про платіжні системи і переказ коштів в Україні» (щодо розвитку безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів і національного платіжного простору)», внесені народним депутатом України Юрієм ПОЛУНЕЄВИМ.

Проте на засіданні комітету ці законопроекти були названі конфліктними і підготовленими без урахування позиції всіх учасників ринку, зокрема провідних банків і міжнародних платіжних систем. Комітет ухвалив рішення про відстрочення їх розгляду, як мінімум, на два тижні і вирішив продовжити консультації з усіма зацікавленими сторонами (Національним банком України, комерційними банками, платіжними системами, індустріальними асоціаціями і незалежними експертами).